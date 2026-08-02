Tịch thu 447,5 tỷ đồng tiền mặt, ô tô và 100kg vàng thỏi, điều tra 30 bất động sản của một Tổng Giám đốc

Tài sản của Tổng Giám đốc được giấu trong vali và ô tô

Theo Times of India, tháng 7/2018, Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai và Công ty SPK and Co Expressway Pvt Ltd trở thành tâm điểm của một chiến dịch khám xét quy mô lớn tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án cầu, đường bộ và cao tốc, do ông Nagarajan Seyyadurai điều hành. Ngoài lĩnh vực xây dựng, một số công ty có liên quan còn tham gia kinh doanh khách sạn và kim loại.

Trong chiến dịch, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 22 địa điểm , gồm 17 cơ sở ở thành phố Chennai, 4 địa điểm tại Aruppukottai và một địa điểm ở Katpadi.

Kết quả khám xét khiến dư luận đặc biệt chú ý khi nhà chức trách thu giữ 163 crore rupee tiền mặt, tương đương khoảng 447,5 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi hiện nay, cùng khoảng 100kg vàng thỏi.

Với mức giá vàng khoảng 3.344 USD/ounce, khối vàng này được ước tính trị giá hơn 10 triệu USD, tương đương trên 263 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chiến dịch thu giữ tiền mặt lớn nhất từng được Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ thực hiện vào thời điểm đó.

Theo India Today, cơ quan thuế cho rằng toàn bộ số tiền mặt và vàng bị phát hiện chưa được kê khai. Khối tài sản này trở thành bằng chứng quan trọng để điều tra dấu hiệu trốn thuế của doanh nghiệp và các cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, tại nơi ở của Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy 25 lakh rupee tiền mặt, tương đương hơn 685 triệu đồng.

Phần lớn số tiền và vàng không được cất tại nhà riêng của ông Seyyadurai mà bị phân tán ở 10 địa điểm khác nhau, do nhân viên và những cộng sự thân cận quản lý.

Các quan chức cho biết tiền mặt được xếp trong những chiếc túi và vali du lịch cỡ lớn. Một phần tài sản còn được cất trong ô tô nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình kiểm tra thông thường.

Cùng với tiền mặt và vàng, nhà chức trách còn tạm giữ nhiều tài liệu, sổ sách, ổ cứng máy tính và thiết bị điện tử. Những tang vật này được sử dụng để đối chiếu doanh thu, chi phí và dòng tiền giữa công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên cùng những người có liên quan.

Hai chiếc xe sang hiệu BMW cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng chưa công bố liệu những phương tiện này có được sử dụng để vận chuyển hoặc cất giấu tiền mặt hay không.

Theo The New Indian Express, cơ quan thuế nghi ngờ doanh nghiệp có thể đã tạo ra những khoản tiền không được phản ánh đầy đủ trong sổ sách thông qua các khoản chi cho nhà thầu phụ và nhân công. Một phần tiền mặt sau đó được cho là đã chuyển thành vàng để cất giữ.

Điều tra 30 bất động sản liên quan đến Tổng Giám đốc

Song song với việc thu giữ tiền mặt và vàng, cơ quan chức năng còn mở rộng xác minh khoảng 30 bất động sản đứng tên hoặc có liên quan đến Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai.

Các điều tra viên tập trung làm rõ nguồn tiền dùng để mua bất động sản, giá trị được kê khai trong hồ sơ và mối liên hệ giữa tài sản cá nhân của ông Seyyadurai với hoạt động của các doanh nghiệp thuộc nhóm SPK.

Việc sở hữu nhiều bất động sản không đồng nghĩa với hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng lớn tiền mặt và vàng bị xác định chưa kê khai, những tài sản này trở thành một phần quan trọng của cuộc điều tra.

Vụ việc gây chú ý không chỉ bởi quy mô tài sản bị thu giữ mà còn vì cách tiền và vàng được chia nhỏ, phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau.

Từ những vali du lịch chứa tiền đến tài sản được cất trong ô tô hoặc gửi tại nơi ở của nhân viên, vụ khám xét cho thấy mức độ phức tạp trong việc truy tìm dòng tiền và phát hiện tài sản nằm ngoài hệ thống sổ sách doanh nghiệp.

Theo Times of India, India Today, The New Indian Express