Ai đã từng chuyển tiền vào 2 số tài khoản dưới đây nhanh chóng liên hệ công an

Ngày 07/5/2026, Công an Hải Phòng cho biết, chỉ tính riêng tháng 4/2026, Công an đã phát hiện và bắt giữ hai nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập trang fanpage mạo danh lừa đảo, chiếm tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh.

Trong đó, đối tượng Ngọ Văn Thắng (SN 2003, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh), vốn không có việc làm ổn định, thu nhập lại bấp bênh nhưng thay vì tìm kiếm công việc hợp pháp, đối tượng đã nảy sinh ý định trục lợi bất chính thông qua hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Thắng đã lập trang Fanpage Facebook “Mạnh Lâm TaoBao", giống với Fanpage chính chủ “Lâm Taobao”. Sau đó, Thắng sao chép các bài viết có nội dung quảng cáo bán các loại điện thoại, linh kiện điện thoại, đồng hồ thông minh từ tài khoản trang thật để đăng lên Fanpage giả mạo.

Khi có khách hàng liên hệ mua hàng, Thắng sẽ yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc trước từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng chiếm đoạt. Khi khách hàng phát hiện, Thắng sẽ hủy kết bạn, chặn kết nối để khách hàng không liên hệ được.

Để tạo lòng tin, Thắng còn lên mạng xã hội Facebook tìm và liên hệ với Nguyễn Mạnh Lâm (SN 2010, trú tại: Khu Hưng Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ), nhờ Lâm sử dụng mở tài khoản ngân hàng Vietinbank và tài khoản ngân hàng Vietcombank để nhận tiền chiếm đoạt.

Sau khi nhận tiền, Thắng nhờ Lâm chuyển khoản vào 02 tài khoản VIB số 303122008 mang tên Hoàng Ngọc Ánh và VPBank số 0899035820 mang tên Phạm Thị Ánh Dương (hai tài khoản ngân hàng này được Thắng mua trên mạng Internet) để chiếm đoạt.

Đối tượng Bùi Bảo Ngọc cùng đồng bọn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an Hải Phòng

Từ tháng 12/2025 đến 24/4/2026, số tiền Thắng chiếm đoạt lên tới 38.740.000 đồng.

Cũng bằng chính thủ đoạn, chiêu trò như trên, Bùi Bảo Ngọc (SN 2001, trú tại thôn Đồng Huống, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) cùng một số đối tượng liên quan đã lập fanpage mạo danh “Lâm Taobao” là trang mua hộ điện thoại, máy tính uy tín trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc và đồng bọn đã khai nhận từ đầu năm 2026 đến ngày 24/4/2026, với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 4 khách hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Hà Nội với số tiền lên đến 105.365.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng thông báo ai là bị hại của các đối tượng trong hai vụ án nêu trên, vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo và cung cấp tài liệu, qua Đại úy Hoàng Long Khánh – Điều tra viên, SĐT: 0987.962.533.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Theo phản ánh của các nạn nhân, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng chiêu trò lập fanpage giả mạo với tên gọi tương tự trang chính chủ, dùng hình ảnh, logo, clip cắt ghép tương tự những người bán hàng có uy tín, chất lượng nhằm tạo lòng tin. Những trang này thường đăng tải các bài viết quảng cáo sản phẩm như điện thoại iPhone, laptop, đồng hồ thông minh với mức giá thấp hơn thị trường từ 20–40%, kèm theo lời cam kết hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ.

Ngoài ra, chúng còn sử dụng hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp, đăng tải giấy tờ giả mạo, đánh cắp nội dung đánh giá (feedback) từ khách hàng thật để tạo lòng tin. Những đối tượng này thường viện lý do như “hàng xách tay”, “sale nội bộ”, “thanh lý kho”, hoặc “mua hộ từ nước ngoài” để hợp thức hóa mức giá bất thường này.

Khi có người quan tâm, các đối tượng nhanh chóng nhắn tin tư vấn, thuyết phục khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc để “giữ suất mua”, “đặt đơn hàng”, hoặc “ưu tiên nhập hàng”. Số tiền đặt cọc thường dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy giá trị sản phẩm.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng có thể thực hiện một trong hai kịch bản có thể xảy ra, trường hợp thứ nhất là lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản, xóa tin nhắn, đóng fanpage hoặc đổi tên để tránh bị truy vết. Kịch bản thứ hai là tiếp tục dẫn dắt để chiếm đoạt thêm tiền như gửi hóa đơn giả, mã vận đơn không tồn tại, hoặc giả danh đơn vị vận chuyển thông báo phát sinh phí hải quan, phí bảo hiểm, yêu cầu khách chuyển thêm tiền nhiều lần, nhằm kéo dài thời gian, khiến nạn nhân mất cảnh giác trước khi chiếm đoạt số tiền lớn hơn.

Đáng chú ý, một số fanpage được đầu tư kỹ lưỡng, chạy quảng cáo để tiếp cận lượng lớn người dùng, thậm chí có đội ngũ trực page 24/7 nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhiều người mất cảnh giác

Nhiều nạn nhân cho biết họ bị thuyết phục bởi mức giá hấp dẫn và hình ảnh uy tín của fanpage, tuy nhiên sau khi chuyển tiền, không nhận được hàng thì họ cũng không thể liên hệ lại với người bán.

Không ít trường hợp tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục triệu đồng do tiếp tục chuyển thêm tiền theo yêu cầu phát sinh. Việc thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng “rác”, thông tin giả và thay đổi liên tục.