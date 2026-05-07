ChatGPT giờ dùng model GPT-5.5 Instant mặc định, bớt bịa chuyện hơn

OpenAI đã phát hành một mô hình nền tảng mới mang tên GPT-5.5 Instant và cho biết mô hình này sẽ thay thế GPT-5.3 Instant để trở thành lựa chọn mặc định trên ChatGPT. Theo OpenAI, phiên bản mới được thiết kế để giảm tình trạng bịa thông tin ở các lĩnh vực nhạy cảm như pháp luật, y tế và tài chính, trong khi vẫn giữ tốc độ phản hồi nhanh tương tự đời trước.

Trước đó, OpenAI đã giới thiệu GPT-5.5 vào tháng trước và khẳng định mô hình có nhiều cải thiện cho các công việc như lập trình và xử lý tri thức. Trong bản cập nhật lần này, công ty tiếp tục đưa ra các số liệu so sánh để mô tả mức tiến bộ của GPT-5.5 Instant so với GPT-5.3 Instant. Cụ thể, GPT-5.5 Instant đạt 81,2 điểm trong bài kiểm tra toán AIME 2025, cao hơn mức 65,4 điểm của phiên bản cũ. Ở bài benchmark MMMU-Pro về suy luận đa phương thức, GPT-5.5 Instant cũng có điểm 76,0, trong khi GPT-5.3 Instant đạt 69,2.

Một trọng tâm khác của lần phát hành này là cải thiện khả năng quản lý ngữ cảnh khi trò chuyện. OpenAI cho biết GPT-5.5 Instant có thể dùng công cụ tìm kiếm để quay lại tham chiếu các cuộc trò chuyện trước đó, các tệp người dùng đã cung cấp, cũng như Gmail nhằm tạo câu trả lời cá nhân hóa hơn. Tính năng này dự kiến được cung cấp cho người dùng gói Plus và Pro khi dùng trên trình duyệt, và OpenAI nói sẽ triển khai lên di động trong thời gian tới. Công ty cũng cho biết sẽ mở rộng quyền truy cập tính năng này cho các nhóm người dùng khác như gói miễn phí, gói Go cho doanh nghiệp và khách hàng doanh nghiệp lớn trong vài tuần tới.

Cùng với cập nhật trên, ChatGPT sẽ hiển thị nguồn dữ liệu ghi nhớ trên toàn bộ các mô hình để người dùng hiểu câu trả lời được tạo ra dựa trên những nguồn nào. Người dùng có thể xóa các nguồn đã lỗi thời hoặc chỉnh lại nếu câu trả lời trước đó không đúng. OpenAI nhấn mạnh rằng khi người dùng chia sẻ một cuộc trò chuyện cho người khác, người nhận sẽ không nhìn thấy các nguồn dữ liệu ghi nhớ này.

Với nhóm nhà phát triển, OpenAI cho biết GPT-5.5 sẽ được cung cấp qua API dưới định danh "chat-latest". Trong khi đó, GPT-5.3 vẫn còn là một tùy chọn dành cho người dùng trả phí nhưng chỉ được duy trì thêm 3 tháng.

Động thái chuyển đổi mô hình mặc định của OpenAI từng gây tranh cãi trong quá khứ. Khi công ty rút mô hình GPT-4o, nhiều người dùng phản ứng mạnh vì họ gắn bó với "tính cách" của mô hình này. Theo mô tả, GPT-4o thường xuyên khẳng định lựa chọn của người dùng, tạo cảm giác kết nối với một số người; thậm chí có người tham gia ký kiến nghị kêu gọi OpenAI không cho ngừng mô hình và gọi GPT-4o là "bạn thân nhất" hoặc "một tấm gương". Dù vậy, GPT-4o vẫn bị ngừng sử dụng vào tháng 2/2026.