AI đang biến 200 triệu người dùng miễn phí của Canva thành gánh nặng chưa có lời giải

Canva hiện là một trong những doanh nghiệp công nghệ nổi bật nhất của Australia và là công ty tư nhân có giá trị lớn nhất quốc gia này. Trong hơn một thập kỷ, lượng người dùng miễn phí khổng lồ là một trong những tài sản lớn nhất của Canva.

Hơn 200 triệu người dùng không trả phí giúp nền tảng thiết kế này mở rộng nhanh chóng mà không cần chi quá nhiều cho hoạt động marketing. Mỗi thiết kế được tạo ra, chia sẻ hay sử dụng trên mạng xã hội lại trở thành một hình thức quảng bá tự nhiên cho Canva.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI đang làm thay đổi chiến lược đó.

Khi Canva tích hợp ngày càng nhiều tính năng AI, từ tạo hình ảnh, chỉnh sửa thiết kế đến hỗ trợ sáng tạo bằng câu lệnh, mỗi thao tác của người dùng có thể đồng nghĩa với việc nền tảng phải tiêu tốn thêm năng lực tính toán từ hệ thống máy chủ, từ đó gia tăng chi phí tài chính. Điều này tạo ra một nghịch lý, càng nhiều người dùng sử dụng AI, Canva càng phải chi nhiều tiền để phục vụ họ.

Càng nhiều người dùng AI, Canva càng tốn chi phí vận hành (Ảnh: Campaign Me)

Dù Canva hiện có khoảng 1,5 tỷ USD tiền mặt, giúp công ty có nguồn lực lớn để đầu tư. Tuy nhiên, thách thức phải vừa duy trì hàng trăm triệu người dùng miễn phí, vừa kiểm soát chi phí vận hành ngày càng tăng vẫn là bài toán khó giải của nền tảng này.

Một trong những “lời giải” là giới hạn số lần sử dụng AI đối với tài khoản miễn phí và khuyến khích người dùng nâng cấp lên các gói trả phí. Tuy nhiên, nếu hạn chế quá nhiều tính năng AI đối với người dùng miễn phí, Canva có nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn của nền tảng. Nhưng nếu mở rộng quyền sử dụng AI mà không kiểm soát chi phí, lượng người dùng khổng lồ có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng tài chính.

Với Canva, cách công ty giải quyết bài toán này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình kinh doanh được xây dựng trong hơn một thập kỷ qua và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm triệu người dùng.

Đây không chỉ là vấn đề riêng của Canva. Khi AI trở thành một phần quan trọng trong các sản phẩm công nghệ, nhiều doanh nghiệp cũng phải cân đối giữa quy mô người dùng, trải nghiệm miễn phí và chi phí tính toán của AI.

Thực trạng này đang phản ánh một câu hỏi lớn hơn đang xuất hiện trong toàn ngành. Liệu mô hình tăng trưởng dựa trên hàng trăm triệu người dùng miễn phí còn bền vững không khi mỗi tương tác với AI đều đi kèm một khoản chi phí ngày càng đắt đỏ.

Những gì xảy ra tiếp theo sẽ quyết định liệu câu chuyện thành công lớn nhất của công nghệ Australia sẽ tiếp tục duy trì vị thế hay trở thành một bài học cảnh tỉnh các doanh nghiệp công nghệ về cái giá của việc chạy đua AI.



