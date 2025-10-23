Ai đang hưởng lợi nhiều nhất ở show Anh trai?

Live stage 2 của Anh trai say hi đã trôi qua với dấu ấn chuyên môn mấy đặc sắc. Thứ lớn nhất đọng lại sau tập phát sóng thứ 5 là kết quả bình chọn từ khán giả. 6 Anh trai gồm OgeNus, Khoi Vu, Vương Bình, Lohan và Nhâm Phương Nam bị điểm tên ở nhóm bị loại. Mọi chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu OgeNus không xuất hiện ở đó.

Cú sốc không xảy ra với OgeNus (áo xanh)

Kết quả khó tin

Nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống trong khoảnh khắc OgeNus được xác định sẽ bị loại. Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình tiếc và cảm thông cho tất cả đồng nghiệp phải dừng bước từ Live stage 2. Với OgeNus, không chỉ tiếc nuối, mà là cú sốc cho các Anh trai còn lại, vì xét trên mọi khía cạnh, khả năng để nam rapper sớm chia tay chương trình là rất thấp.

OgeNus đã tỏa sáng ở Live stage 1, tạo nên đoạn hook lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Sang Live stage 2, OgeNus về chung đội Bray và góp mặt trong đội hình chiến thắng ở lượt đầu. Với một nhân tố nổi trội, làm tốt về âm nhạc, tham gia tích cực trong khâu sản xuất và trình diễn sáng sân khấu, khó tin khi nam rapper bị khán giả trường quay ngó lơ.

Theo luật chơi ở Live stage 2, chương trình phải loại 6 người. Chỉ một trong 4 đội được bảo toàn trọn vẹn thành viên. Các Anh trai của 3 đội còn lại, cạnh tranh nhau phiếu bầu của khán giả trường quay, 6 người thấp nhất phải rời đi. Luật chơi được công bố rõ ràng ngay từ đầu và cho đến cuối Live stage 3, Trấn Thành cùng các nghệ sĩ vẫn ám ảnh với nguy cơ bị loại.

Cú sốc tiếp tục xảy ra khi Trấn Thành công bố game show phá lệ, không có ai bị loại sau Live stage 2. Từ đây, tranh luận từ khán giả xảy ra, về chuyện có phải game show đang cố tạo chiêu trò gây chú ý. Hay là ê-kíp tổ chức phải đột ngột phá luật để cứu OgeNus khỏi bi kịch bị loại?

Cú "quay xe" của Trấn Thành và game show, thực hư thế nào, chỉ những người trong cuộc biết rõ. Còn thực tế xảy ra sau Live stage 2, số đông khán giả ủng hộ và thở phào khi OgeNus không bị loại. OgeNus chưa tìm ra cách để chiếm "spotlight" ở game show. Còn khả năng và tiềm năng của nam rapper là điều không cần bàn cãi.

OgeNus có tiềm năng lớn để tiến xa và góp sức cho các bản nhạc viral của Anh trai. Bên cạnh OgeNus, Khoi Vu được cứu cũng khiến khán giả "mát lòng" vì tiềm năng của Anh trai này cần thêm thời gian để phát huy triệt để thực lực.

Việc thắng, thua ở Anh trai đang được đánh giá bởi những lá phiếu đầy cảm tính.

Bài toán nan giải ở Anh trai say hi

Anh trai mùa một, Em xinh và Anh trai mùa 2 đều gặp chung vấn đề về bình chọn từ khán giả. Có khoảng 300 khán giả tham gia ghi hình ở trường quay và từng người nắm giữ lá phiếu quyền lực để cùng định đoạt chuyện đi hay ở của nghệ sĩ qua từng Live stage.

Với một game show không phát sóng trực tiếp, lấy bình chọn từ khán giả trường quay là cách duy nhất để Anh trai phân hạng cao thấp. Vì điều này, kết quả bình chọn liên tục gây tranh cãi về chuyện ai xứng đáng và không xứng đáng. OgeNus nhận ít phiếu bầu là trường hợp mới nhất khiến tất cả phải đặt câu hỏi về việc bình chọn từ trường quay có công tâm.

Thực tế là sự công tâm trong bình chọn ở Anh trai say hi bị phân tán ngay từ đầu, khi mặt bằng nghệ sĩ không cân bằng. Có một nhóm Anh trai có lượng fan hùng hậu, kéo theo cả fan club đến trường quay. Tiếp theo là những Anh trai đang nổi tiếng. Sau cùng là những Anh trai chưa nổi tiếng, phải chứng minh nhiều thứ để tỏa sáng ở game show.

Khán giả xem Anh trai say hi ở trường quay và qua truyền hình là 2 góc độ khác biệt hoàn toàn. Trên sóng truyền hình, khán giả được xem tổng thể Anh trai say hi với các màn trình diễn, hậu trường, kết hợp nhiều yếu tố để tạo nên một game show. Trong khi đó, khán giả trường quay chỉ đến thưởng thức các màn trình diễn sân khấu và ngay tức khắc phải đưa ra quyết định bình chọn.

Khó tránh khỏi những lượt bình chọn thiếu công tâm ở Anh trai say hi. Đây là cuộc chơi khốc liệt nhưng cách để phân định thắng thua lại có yếu tố cảm tính và sự ủng hộ thần tượng. Giống như câu nói quen thuộc của Trấn Thành ở mỗi khoảnh khắc công bố thí sinh bị loại, đơn giản chỉ là ai may mắn hơn và ngược lại ở cuộc chơi này.

CongB và Sơn.K đang thu hút nhiều chú ý.

Ai đang hưởng lợi nhiều nhất ở Anh trai say hi

Sau 5 tập ở Anh trai mùa 2, sự phân tầng của các nghệ sĩ về sức hút chưa thể hiện quá rõ. Chỉ có trường hợp của Negav, Vũ Cát Tường, buitruonglinh, CongB, Sơn.K, Karik, Bray là những Anh trai ngày càng hot ở game show. Các Anh trai còn lại đều khó đón, trong đó có một loạt nghệ sĩ đang chật vật để tìm chỗ đứng ở chương trình.

Sức hút của Negav, Vũ Cát Tường, Karik và Bray không bất ngờ, vì đây là những tên tuổi lớn, có sẵn cộng đồng fan hùng hậu và được ưu ái lên sóng nhiều ở game show. buitruonglinh là nhân tố được dự đoán sẽ tỏa sáng từ Anh trai say hi và điều đó đang xảy ra. Còn CongB và Sơn.K là những nhân tố mới sáng giá nhất của game show năm nay.

Người hưởng lợi nhiều nhất từ đầu Anh trai say hi sẽ được tính về mức độ bứt phá. CongB và Sơn.K ra mắt Anh trai khi là tên tuổi còn xa lạ. Sau Live stage 1, bộ đôi tân binh bứt phá mạnh mẽ, thành hiện tượng mạng xã hội. Để đứng ngang hàng Vũ Cát Tường hay Karik về độ phủ sóng ở game show, CongB và Sơn.K đã bứt phá mạnh nhất, tăng tương tác gấp hàng chục lần so với trước game show.