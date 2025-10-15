Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai đặt tên Công ty ZUBU liên quan Ngân 98?

15-10-2025 - 07:41 AM | Xã hội

Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tự quyết định tên công ty. Cơ quan cấp phép chỉ yêu cầu thay đổi nếu tên trùng với doanh nghiệp khác.

Ai đặt tên Công ty ZUBU liên quan Ngân 98?- Ảnh 1.

Ngân 98 trước khi bị bắt

Công an TP HCM vừa khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Ngân 98 đứng sau Công ty ZUBU (do mẹ ruột, bà T.T.T., làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng tên M.T.V.). 

Dù không trực tiếp nắm pháp nhân, Ngân 98 được xác định là người điều hành toàn bộ hoạt động, quản lý tài chính và hưởng lợi chính từ các hoạt động kinh doanh này.

Ngân 98, nổi tiếng với vai trò DJ và những hình ảnh gợi cảm, táo bạo trên mạng xã hội, khiến dư luận đặt câu hỏi liệu cô có phải là người đặt tên Công ty ZUBU.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết tên doanh nghiệp do chính doanh nghiệp quyết định khi đăng ký. Cơ quan chức năng chỉ can thiệp nếu tên không phù hợp hoặc trùng lặp với doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó.

Với vai trò điều hành và ảnh hưởng trong hoạt động kinh doanh, khả năng Ngân 98 tham gia vào việc lựa chọn tên công ty là hoàn toàn có thể. 

Theo Thy Thơ

Người lao động

