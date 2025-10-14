Cận cảnh quá trình khám xét nhà Ngân 98: Bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ

Liên quan đến vụ “Ngân 98 bị bắt” như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế- PC03) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trong chiều và tối 13/10, công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM tiến hành khám xét tại căn hộ cao cấp rộng 300m² của Ngân 98

Nơi ở của Ngân 98 là căn hộ rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp

Nơi ở của Ngân 98 là căn hộ rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM. Căn hộ được thiết kế nhiều phòng, trong đó có một phòng lớn dùng để chứa quần áo đi diễn của vợ chồng Ngân 98. Trong phòng, có một tủ kính chứa nhiều gấu bông và túi xách cùng nút vàng YouTube.

Căn hộ cũng chứa nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng Ngân 98. Căn hộ có hướng nhìn về sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công an TP.HCM thu giữ nhiều vật chứng liên quan

Việc khám xét được lực lượng chức năng thực hiện tỉ mỉ. Cán bộ điều tra thu thập các tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án của Ngân 98.

Do căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian.Quá trình này, công an tìm thấy bên trong căn hộ có một chiếc két sắt, nhưng không mở được nên lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong theo quy định.

Căn hộ còn chứa nhiều thiết bị và máy móc phục vụ công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng "Ngân 98"

Do két sắt không mở được, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Đến 21h15 cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét, đưa chiếc két sắt cùng một số vật chứng khác về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xử lý.