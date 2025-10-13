Công an làm việc với ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 về nội dung gì?

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) — người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop — để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng làm việc với ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi), chồng của Ngân 98 làm rõ vai trò trong hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của thương hiệu ZuBu. Theo báo Pháp luật TP.HCM, Lương Bằng Quang có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra lúc 16h chiều nay để phối hợp cung cấp thông tin.

Ngân 98 khi bị bắt. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngoài ra, công an đã triệu tập thêm nhiều cá nhân khác có liên quan đến vụ việc để sàng lọc và xác định vai trò cụ thể của từng người trong đường dây này.

Theo lời khai của Ngân 98 tại cơ quan công an, Ngân 98 cho biết đã kết hôn với Lương Bằng Quang (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) được 2 năm. Thỉnh thoảng anh này có "giúp" cô trong một số hoạt động.

Cụ thể, theo báo Thanh Niên, Ngân trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu, trong khi ZuBu Shop (hộ kinh doanh) do chồng cô phụ trách thông qua M.T.V – người được nhờ đứng tên. Tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho Ngân 98. Còn hộ kinh doanh là Lương Bằng Quang nhờ V. đứng tên. Ngân thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Ngân khai bán trực tiếp sản phẩm bảo vệ sức khỏe qua cửa hàng, bán lẻ trên TikTok và đường dây nóng, quảng cáo uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng và uống Collagen để đào thải.

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì "vì tin nên bán".

"Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ", báo VnExpress dẫn lời Ngân khai.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.