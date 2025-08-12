Ai dùng ví điện tử cũng phải biết: Tuyệt đối không làm 3 điều sau, ngân hàng đã cảnh báo

Từ ngày 01/7/2025, ví điện tử được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các ví điện tử, hoặc từ ví sáng tài khoản ngân hàng và ngược lại. Đi kèm với sự tiện dụng và phổ biến của ví điện tử, những chiêu thức lừa đảo qua kênh thanh toán này cũng ngày càng đa dạng và tinh vi.

Các ngân hàng, trong đó có VPBank, liên tục đưa ra cảnh báo về những chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Dù kịch bản của kẻ gian có thay đổi thế nào, chúng đều nhắm vào những sai lầm của người dùng. Dưới đây là 3 điều bạn tuyệt đối không được làm để giữ an toàn cho ví tiền của mình.

Ảnh: VPBank

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai

Đây là "hàng rào bảo vệ" cuối cùng và quan trọng nhất. Mật khẩu và mã OTP chính là chiếc chìa khóa vạn năng để kẻ gian chiếm đoạt toàn bộ tiền trong ví và các tài khoản ngân hàng liên kết.

Các kịch bản lừa đảo thường gặp:

- Giả mạo nhân viên ví điện tử: Kẻ gian tự xưng là nhân viên của MoMo, ZaloPay, VNPAY... gọi điện yêu cầu bạn cung cấp thông tin và mã OTP để "xác thực", "cập nhật thông tin" hoặc "nâng cấp ví".

- Giả mạo cơ quan chức năng: Đối tượng giả danh công an, nhân viên ngân hàng thông báo ví của bạn bị tội phạm xâm nhập, yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật để được "hỗ trợ điều tra".

Luôn nhớ rằng không một ai, kể cả nhân viên ngân hàng hay nhân viên của ví điện tử, có quyền yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu hay mã OTP. Hãy từ chối và cúp máy ngay lập tức.

Không bấm vào đường link lạ, không quét mã QR đáng ngờ

Các đường link và mã QR giả mạo là "cửa ngõ" để kẻ gian dẫn bạn đến các trang web độc hại, được thiết kế giống hệt giao diện của ví điện tử hoặc ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập.

Các kịch bản lừa đảo thường gặp:

Thông báo trúng thưởng: Bạn nhận được tin nhắn, email thông báo trúng thưởng một phần quà giá trị từ chương trình khuyến mãi của ví điện tử. Yêu cầu nhận quà/hoàn tiền: Để nhận thưởng, bạn được yêu cầu bấm vào một đường link hoặc quét mã QR để "hoàn tất thủ tục". Đôi khi, chúng còn yêu cầu bạn nộp một khoản phí nhỏ để nhận món quà lớn.

Ghi nhớ: Mọi chương trình khuyến mãi, trúng thưởng đều được thông báo công khai trên ứng dụng chính thức hoặc website của ví điện tử. Đừng bao giờ tin vào những thông báo từ các nguồn không xác định.

Không đứng tên, đăng ký hay định danh ví điện tử hộ người khác

Một trong những sai lầm nguy hiểm nhất mà người dùng có thể mắc phải là đứng tên, đăng ký hay định danh ví điện tử hộ người khác. Hành động này không chỉ tiềm ẩn rủi ro mất tiền mà còn có thể đẩy bạn vào vòng lao lý, bởi khi dùng thông tin cá nhân của mình để mở ví cho người khác, về mặt pháp lý, bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi giao dịch phát sinh. Kẻ gian có thể lợi dụng chiếc ví mang tên bạn để thực hiện các hành vi phi pháp như rửa tiền hoặc nhận tiền từ các vụ lừa đảo khác.

Hệ quả là, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, bạn sẽ là người đầu tiên bị triệu tập với tư cách là chủ tài khoản. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng thông tin định danh cá nhân là tài sản của riêng bạn và tuyệt đối không cho bất kỳ ai mượn để đăng ký các dịch vụ tài chính.

Những lưu ý an toàn quan trọng khác

- Cảnh giác tối đa: Hết sức thận trọng với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ, dù với bất kỳ lý do gì.

- Thay đổi mật khẩu thường xuyên: Không đặt mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại. Định kỳ thay đổi mật khẩu ví điện tử để tăng cường bảo mật.

- Kiểm soát liên kết: Thường xuyên kiểm tra các liên kết giữa ví điện tử và tài khoản/thẻ ngân hàng.

Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy lập tức liên hệ với tổng đài của ví điện tử và ngân hàng của bạn để khóa tài khoản khẩn cấp, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.