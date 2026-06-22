Ai giàu nhất World Cup 2026?

Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới đang đổ dồn về Bắc Mỹ với mục tiêu chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá. Khi làm được điều đó, họ sẽ khắc tên mình vào sách lịch sử. Nâng cao chiếc cúp World Cup là khoảnh khắc đỉnh cao của bất kỳ cầu thủ nào. Tuy nhiên, đối với nhiều ngôi sao tham dự, họ đã đạt được thành công lớn nhờ kiếm được hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô.

Vậy đâu là những cầu thủ giàu nhất tham dự World Cup năm nay? SunSport đã tính toán các con số để tìm ra những cầu thủ có giá trị tài sản ròng cao nhất hiện tại:

10. JAMES RODRIGUEZ (Colombia) – 75 triệu USD (1.908 tỷ đồng)

Đội trưởng xuất sắc đang hướng tới World Cup sau khi vượt qua bệnh tật và chỉ chơi 194 phút bóng đá tại giải MLS cho câu lạc bộ Minnesota United. Nhưng cựu ngôi sao của Real Madrid, Bayern và Everton, James Rodriguez, đã kiếm được những khoản tiền lớn trong nhiều năm qua – khi các nhà tài trợ đổ tiền vào sau màn trình diễn chói sáng của anh tại World Cup 2014.

9. ERLING HAALAND (Na Uy) – 75 triệu USD (1.908 tỷ đồng)

Tiền đạo của Manchester City và đội tuyển Na Uy là một trong những cầu thủ có giá trị thương mại cao nhất hành tinh – với tư cách là một tay săn bàn không ngừng nghỉ tại Premier League. Erling Haaland đã ký được nhiều hợp đồng béo bở – trong đó không thể không kể đến bản hợp đồng mười năm trị giá 330 triệu USD (8.398 tỷ đồng) với Etihad.

8. RIYAD MAHREZ (Algeria) – 80 triệu USD (2.036 tỷ đồng)

Năm lần vô địch Premier League, vô địch Cúp các quốc gia châu Phi và là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, Riyad Mahrez là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lục địa đen. Anh đã chuyển từ Manchester City sang Al-Ahli tại Saudi Pro League vào năm 2023 và đang nhận mức lương khổng lồ.

7. SON HEUNG-MIN (Hàn Quốc) – 94 triệu USD (2.392 tỷ đồng)

Huyền thoại của Tottenham hiện đang thi đấu tại Los Angeles FC sau một thập kỷ ở Bắc London và đang tiến sát cột mốc 150 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc. Son Heung-min có thể trở thành cầu thủ ghi bàn kỷ lục của quốc gia mình ngay trong tháng này và có rất nhiều hợp đồng thương hiệu nhờ vị thế anh hùng tại quê nhà.

6. MO SALAH (Ai Cập) – 132 triệu USD (3.359 tỷ đồng)

Mo Salah là một người hùng dân tộc nhờ những đóng góp cho Liverpool và Ai Cập. Bản hợp đồng mới nhất của tiền đạo này tại Anfield được cho là trị giá khoảng 508.000 USD (12.928.000.000 đồng) một tuần.

5. HARRY KANE (Anh) – 140 triệu USD (3.563 tỷ đồng)

Tiến vào top 5, chúng ta có đại diện duy nhất của nước Anh là đội trưởng Harry Kane. Danh sách người giàu của tờ Sunday Times gần đây ghi nhận giá trị tài sản ròng của anh ở mức 140 triệu USD (3.563 tỷ đồng) – nhờ mức lương 521.000 USD (13.259.000.000 đồng) một tuần tại Bayern và hợp đồng giày thi đấu với Skechers.

4. KYLIAN MBAPPE (Pháp) – 236 triệu USD (6.006 tỷ đồng)

Nhà vô địch World Cup 2018 đang có cuộc sống rất tốt khi tích lũy khối tài sản khổng lồ thông qua bản hợp đồng "khủng" với Real Madrid, con số này có thể lên tới 76 triệu USD (1.934 tỷ đồng) một năm nếu tính cả tiền thưởng. Việc trở thành đại sứ thương hiệu cho Nike, Hublot và Dior cũng góp phần làm dày thêm tài khoản ngân hàng của Kylian Mbappe.

3. NEYMAR (Brazil) – 424 triệu USD (10.791 tỷ đồng)

Neymar đã kiếm được số tiền cực lớn tại Barcelona, PSG và Al-Hilal trước khi có màn trở lại đầy cảm xúc tại câu lạc bộ thời niên thiếu Santos. Hợp đồng giày Puma của anh được cho là lớn nhất lịch sử vào thời điểm đó – 29 triệu USD (738 tỷ đồng) mỗi năm – cùng với đó là hàng loạt các hợp đồng tài trợ khác. Có báo cáo vào năm 2025 cho biết một tỷ phú người Brazil giấu tên đã để lại 1 tỷ USD (25.450 tỷ đồng) trong di chúc cho Neymar – để ngăn số tiền này rơi vào tay gia đình ly tán hoặc chính phủ.

2. LIONEL MESSI (Argentina) – 943 triệu USD (23.999 tỷ đồng)

Lionel Messi chiếm vị trí thứ hai và là vận động viên được trả lương cao thứ ba theo Forbes vào năm 2026, bỏ túi 132 triệu USD (3.359 tỷ đồng) trong năm nay. Danh sách dài các hợp đồng thương hiệu của anh bao gồm adidas, Pepsi, Dolce & Gabbana, Audermars Piguet, Gillette, Turkish Airlines và Tata Motors.

1. CRISTIANO RONALDO (Bồ Đào Nha) – 1,27 tỷ USD (32.321 tỷ đồng)

Số 1, người dẫn đầu, chính là Cristiano Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha đã vượt qua mốc 1 tỷ USD vào năm 2025 và khối tài sản của anh vẫn không ngừng tăng lên. Hợp đồng với Al-Nassr của anh trị giá khoảng 220 triệu USD (5.599 tỷ đồng) mỗi năm, cộng với việc anh sở hữu một đế chế kinh doanh với nhiều lĩnh vực bao gồm khách sạn, phòng gym, câu lạc bộ padel, nhãn hiệu thời trang CR7, một studio phim cùng các mảng công nghệ, bán lẻ, danh mục bất động sản và xe hơi đồ sộ.

Nguồn: The Sun