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AI khiến lừa đảo mạng ngày càng khó nhận biết

| | Kinh tế số

Từ website giả mạo đến video, giọng nói giả, AI đang trở thành công cụ giúp tội phạm mạng mở rộng các chiến dịch lừa đảo và phát tán tin giả.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, một số tổ chức tài chính vừa phát đi cảnh báo về chiến dịch lừa đảo quy mô toàn cầu do nhóm tội phạm mạng có tên "Outsider Enterprise" vận hành.

Về phương thức, nhóm tội phạm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa việc tạo lập hàng nghìn website giả mạo; giả mạo danh tính ngân hàng, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử; phát tán tin nhắn SMS độc hại chứa đường link dẫn dụ người dùng.

Cụ thể, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhóm này có thể tự động tạo ra hàng nghìn website giả mạo website ngân hàng, đơn vị vận chuyển và sàn thương mại điện tử, đồng thời, phát tán hàng loạt tin nhắn SMS chứa đường link độc hại, dụ người dùng truy cập, từ đó, đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ.

Theo thống kê, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026, nhóm này đã gây thiệt hại lớn với quy mô tấn công lên tới hàng triệu thẻ tín dụng và hàng tỷ USD.

Quy mô này cho thấy AI không chỉ làm gia tăng tốc độ, mà còn khiến các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và khó nhận biết hơn.

Không chỉ bị lợi dụng để tự động hóa các chiến dịch lừa đảo, trí tuệ nhân tạo còn đang khiến tin giả được tạo ra nhanh hơn, chân thực hơn và lan truyền với quy mô lớn hơn. Từ hình ảnh, giọng nói đến những đoạn video tưởng như hoàn toàn có thật, ranh giới giữa thật và giả ngày càng trở nên khó phân biệt.

Theo Ban Thời sự

Thời báo VTV

Từ Khóa:
AI

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