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Cuộc đua AI chuyển sang tạo doanh thu và lợi nhuận

| | Kinh tế số

AI4 2026 cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ phát triển mô hình sang ứng dụng thực tế, với trọng tâm là tạo doanh thu, tối ưu vận hành và gia tăng lợi nhuận.

Hàng chục nghìn nhà phát triển, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ đang quy tụ tại Las Vegas để tham dự AI4 2026. Đây là một trong những hội nghị trí tuệ nhân tạo lớn nhất nước Mỹ. Sự kiện năm nay có hơn 12.000 đại biểu, trên 1.000 diễn giả và khoảng 400 đơn vị triển lãm đến từ hơn 90 quốc gia.

Khác với những năm trước khi tâm điểm là các mô hình AI ngày càng mạnh hơn, chủ đề nổi bật của AI4 năm nay là đưa AI vào vận hành thực tế. Hàng loạt phiên thảo luận và khu triển lãm tập trung vào AI Agents - các tác nhân AI có khả năng tự lập kế hoạch, phối hợp nhiều bước công việc và hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình ở quy mô lớn.

Anh Michael j. Weiss - Đồng sáng lập Hội nghị A.I.4 cho biết: "Một trong những xu hướng đáng chú ý tại AI4 năm nay là sự xuất hiện của "World Models" - các mô hình AI được kỳ vọng sẽ giúp máy móc hiểu và tương tác với thế giới vật lý. Theo các chuyên gia, chỉ trong một đến hai năm tới, công nghệ này có thể trở thành nền tảng mới, giúp robot và các hệ thống AI quan sát, nhận thức và hoạt động trong môi trường thực giống như cách các mô hình ngôn ngữ đang xử lý thông tin trên không gian số hiện nay".

Bên cạnh đó, các vấn đề về quản trị AI, an toàn, bảo mật dữ liệu và triển khai AI có trách nhiệm cũng thu hút sự quan tâm lớn. Không chỉ có các bài phát biểu, AI4 còn mang đến nhiều trải nghiệm trực tiếp với robot hình người, xe tự lái, các màn trình diễn AI Agent và những ứng dụng AI trong y tế, tài chính, sản xuất và giáo dục.

Từ Las Vegas, có thể thấy cuộc cạnh tranh của ngành AI đang bước sang một giai đoạn mới. Thay vì chỉ chạy đua tạo ra những mô hình thông minh hơn, các doanh nghiệp giờ đây phải chứng minh AI có thể tạo ra giá trị thực, vận hành an toàn và mang lại lợi nhuận trong thế giới thực.

Theo Tuấn Trung, Trọng Đức (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)

Thời báo VTV

Từ Khóa:
AI

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