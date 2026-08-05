Ngành AI của Trung Quốc vượt mốc 1.200 tỷ NDT trong năm 2025

Theo số liệu từ một viện nghiên cứu thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, quy mô ngành trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc được ước tính đã vượt 1.200 tỷ NDT (khoảng 176,7 tỷ USD) trong năm 2025, tăng 40% so với năm trước đó.

Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) cho biết tính đến tháng 6/2026, nước này là nơi đặt trụ sở của hơn 6.600 công ty AI, chiếm 15% tổng số doanh nghiệp AI trên toàn cầu. CAICT nhận định Trung Quốc đã phát triển một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh trải dài từ hạ tầng cơ sở, các mô hình, và khung ứng dụng cho tới các ứng dụng chuyên biệt theo từng lĩnh vực.

Trong đó, phân khúc ứng dụng chiếm 55% chuỗi giá trị toàn ngành AI trong năm 2025, tăng 22% so với năm trước đó. Phân khúc hạ tầng cơ sở chiếm 38% và đạt mức tăng trưởng 59%, trong khi phân khúc nghiên cứu các mô hình và khung ứng dụng chiếm 7% nhưng ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá lên tới 189%.

Bên cạnh đó, viện nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng ngành AI của Trung Quốc phân bố tập trung cao tại một số địa phương, trong đó Bắc Kinh, Quảng Đông, Thượng Hải, Triết Giang và Sơn Đông tổng cộng chiếm hơn 80% quy mô toàn quốc.

Hiện nay, các mô hình AI lớn, tác nhân AI và chip AI đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Cùng với đó, các sản phẩm AI ngày càng trở nên đa dạng và phạm vi ứng dụng đang được mở rộng mạnh mẽ sang các ngành công nghiệp truyền thống.

CAICT đã chủ trì xây dựng hai tiêu chuẩn ngành nhằm định nghĩa lĩnh vực AI và nhận diện các doanh nghiệp AI, hướng tới mục tiêu cung cấp bộ tiêu chuẩn thống nhất phục vụ công tác thống kê ngành, hoạch định chính sách và hoạt động của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến "AI Plus" nhằm thúc đẩy tích hợp AI một cách sâu rộng và toàn diện vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và đời sống xã hội.