AI 'khuấy đảo' nhóm Big Tech trong quý 2/2026

Theo ước tính từ các báo cáo tài chính mới nhất, bốn “gã khổng lồ” gồm Microsoft, Amazon, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Meta dự kiến rót từ 700 đến 725 tỷ USD cho ngân sách chi phí vốn AI và hạ tầng dữ liệu trong năm 2026, tăng hơn 77% so với mức 410 tỷ USD của năm 2025.

Nhóm đám mây B2B thắng thế nhờ thương mại hóa trực tiếp

Các doanh nghiệp cung cấp nền tảng điện toán đám mây đang chứng minh được khả năng quy đổi trực tiếp dòng vốn đầu tư AI thành doanh thu cho thuê hạ tầng, qua đó nhận được sự ủng hộ tích cực từ thị trường .

Đối với Microsoft, tập đoàn ghi nhận doanh thu quý đạt 90,01 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng lớn nhất thuộc về nền tảng Azure với mức tăng trưởng 43%, chính thức đẩy quy mô doanh thu tính theo năm của mảng này vượt mốc 100 tỷ USD. Công cụ Microsoft 365 Copilot cũng ghi nhận hơn 30 triệu người dùng trả phí. Bất chấp việc nâng dự báo chi phí vốn cho năm tài chính 2027 lên mức kỷ lục 255 đến 260 tỷ USD, lập luận cầu vượt quá cung của ban lãnh đạo đã thuyết phục thành công thị trường, kéo cổ phiếu tăng từ 3% đến 8,1%.

Trong khi đó, doanh thu hợp nhất của Amazon đạt 200,61 tỷ USD, tăng 19,6%. Động lực chính đến từ mảng dịch vụ Amazon Web Services với mức tăng 37%, đạt 42,2 tỷ USD - tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 18 quý gần đây. Giám đốc Điều hành Andy Jassy tiết lộ mảng kinh doanh AI và chip tự thiết kế Trainium đều chạm mốc quy mô 25 tỷ USD một năm. Dù mức chi phí vốn 53,1 tỷ USD trong quý II đã đẩy dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất xuống mức âm 7,6 tỷ USD, đà tăng trưởng của mảng đám mây vẫn giúp cổ phiếu Amazon tăng từ 6% đến 10%.

Mạng xã hội và thiết bị cá nhân đối mặt áp lực biên lợi nhuận

Trái ngược với nhóm B2B, các tập đoàn phụ thuộc vào nguồn thu quảng cáo hoặc thiết bị phần cứng cá nhân đang bị thị trường định giá khắt khe hơn khi chi phí hạ tầng AI bào mòn lợi nhuận ngắn hạn.

Dù Alphabet báo cáo doanh thu đạt 119,79 tỷ USD, tăng 24% và Google Cloud tăng trưởng kỷ lục 82%, đạt 24,77 tỷ USD với lượng đơn hàng tồn đọng đạt 514 tỷ USD, Phố Wall vẫn phản ứng tiêu cực. Việc tập đoàn nâng dự báo chi phí vốn cả năm 2026 lên từ 195 đến 205 tỷ USD đã làm dấy lên lo ngại về gánh nặng chi phí vận hành, khiến cổ phiếu giảm từ 4% đến 15%.

Doanh nghiệp công nghệ có lãi nhờ AI nhưng cũng “đau đầu” vì chi phí khổng lồ liên quan.

Tương tự, Meta đạt doanh thu 60,8 tỷ USD, tăng 28% chủ yếu nhờ mảng quảng cáo cốt lõi. Tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu chỉ đạt 6,18 USD, trượt kỳ vọng do phải gánh 2,4 tỷ USD chi phí pháp lý và 1,18 tỷ USD trợ cấp thôi việc. Khoản chi 31,1 tỷ USD cho chi phí vốn đã khiến dòng tiền tự do của Meta bốc hơi 91%, chỉ còn 784 triệu USD, đẩy cổ phiếu lao dốc từ 10% đến 11%.

Về phía Apple, hãng thiết lập kỷ lục doanh thu quý kết thúc vào tháng 6 với 109,42 tỷ USD, tăng 16,4% và lợi nhuận ròng đạt 29,79 tỷ USD. Doanh thu iPhone tăng 22% và Mac tăng 29%. Tuy nhiên, mảng Dịch vụ đạt 30,74 tỷ USD trượt nhẹ so với kỳ vọng. Cùng với việc CEO Tim Cook xác nhận phiên bản Siri AI mới bị lùi đến mùa thu năm 2026, cổ phiếu Apple đã sụt giảm từ 3% đến 6,6%.

Sự phân hóa ở mảng bán dẫn và sản xuất phần cứng

Trong khi đó, năng lực gia công và chi phí triển khai hệ thống AI vật lý đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong mảng sản xuất công nghiệp và hạ tầng phần cứng.

TSMC tiếp tục củng cố vị thế “người thu phí” chuỗi giá trị khi đạt doanh thu 40,20 tỷ USD, tăng 33,7% với biên lợi nhuận gộp chạm mức 67,7%. Mảng Điện toán hiệu năng cao đóng góp tới 66% tổng doanh thu. Nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới đã nâng kế hoạch chi phí vốn năm 2026 lên từ 60 đến 64 tỷ USD và rót thêm 100 tỷ USD vào bang Arizona (Mỹ), nâng tổng cam kết tại quốc gia này lên 265 tỷ USD để mở rộng các nhà máy sản xuất chip tiến trình 2 nanomet.

Ở chiều ngược lại, Intel mang lại bất ngờ lớn với doanh thu đạt 16,13 tỷ USD, tăng 25% và vượt 12,5% so với dự báo. Mảng Trung tâm dữ liệu và AI tăng vọt 59%, đạt 6,3 tỷ USD nhờ dòng chip Xeon 6. Thông tin tỷ lệ sản lượng tiến trình 18A đạt 85% đã giúp cổ phiếu hãng phục hồi từ 3,4% đến 4,8%.

Trong khi đó, dù Tesla đạt kỷ lục doanh thu 28,24 tỷ USD, tăng 26% với hơn 480.000 xe được bàn giao, bức tranh lợi nhuận của hãng lại khá ảm đạm. Chi phí vốn tăng vọt 142% lên 5,79 tỷ USD và chi phí nghiên cứu phát triển cho AI và Robot tăng 49%, khiến lợi nhuận hoạt động giảm sâu 57%. Dòng tiền tự do ghi nhận mức âm 1,09 tỷ USD, kéo cổ phiếu giảm từ 4% đến 5,2% bất chấp việc có 1,48 triệu người dùng đăng ký hệ thống tự lái FSD.