Ai là bị hại của Shark Bình lưu ý

Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Theo Công an TP Hà Nội, căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech do Nguyễn Hòa Bình (SN 1981) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử binance).

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - đô la Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Sau đó, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay xác định, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Nguyễn Hòa Bình (thứ 3 từ phải qua) và 9 đối tượng liên quan đến vụ án “đồng tiền số Antex”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan. Đến nay, các đối tượng mới chỉ nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech. CATP đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).



