Ai là người đứng sau GS25?

GS25 không chỉ là một chuỗi cửa hàng tiện lợi. Nó là một biểu tượng văn hóa, một phần không thể thiếu của nhịp sống hiện đại, từ Seoul náo nhiệt đến Thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Dù ở bất cứ đâu, những cửa hàng với logo màu xanh lá cây và cam rực rỡ này luôn hiện diện như một điểm tựa quen thuộc, nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ, từ một bữa ăn nhanh đến một ly cà phê nóng hổi, từ những món đồ dùng thiết yếu đến những sản phẩm độc đáo chỉ có tại Hàn Quốc. Nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi, ai là người đứng sau sự thành công của GS25? Đơn vị nào đã kiến tạo nên một đế chế tiện lợi với hàng chục nghìn cửa hàng trên toàn thế giới?

Câu trả lời không phải là một cá nhân, mà là một tập đoàn khổng lồ: GS Retail. Để hiểu rõ hơn về GS25, chúng ta phải lật lại lịch sử và khám phá tầm nhìn chiến lược của GS Retail, một "người khổng lồ" thầm lặng nhưng đầy quyền lực trong ngành bán lẻ châu Á.

GS Retail: Từ nền tảng sâu rộng đến chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn cầu

GS Retail là một trong những công ty con chủ chốt thuộc Tập đoàn GS Holdings, một trong những tập đoàn kinh tế (chaebol) lớn nhất Hàn Quốc. Lịch sử của GS Holdings gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc sau chiến tranh, với gốc rễ ban đầu là Tập đoàn Lucky-Goldstar, tiền thân của cả LG và GS ngày nay. Vào năm 2005, sự chia tách lịch sử đã diễn ra, tách mảng kinh doanh dầu khí, xây dựng và bán lẻ để tạo nên Tập đoàn GS Holdings, trong khi mảng điện tử và hóa chất vẫn thuộc về LG.

GS là một chaebol lớn tại Hàn Quốc

GS Retail được thành lập trên nền tảng vững chắc đó, kế thừa kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược từ một tập đoàn có bề dày lịch sử. GS25, chuỗi cửa hàng tiện lợi mà chúng ta biết đến ngày nay, được ra đời từ những năm 1990 với tên gọi ban đầu là LG25. Vào thời điểm đó, mô hình cửa hàng tiện lợi còn khá mới mẻ tại Hàn Quốc, và LG25 đã tiên phong trong việc định hình một phong cách mua sắm hiện đại, tiện lợi. Sự thay đổi tên gọi từ LG25 thành GS25 vào năm 2005 không chỉ đơn thuần là một cuộc đổi tên, mà còn là một bước ngoặt chiến lược, đánh dấu sự độc lập và phát triển mạnh mẽ dưới thương hiệu mới GS Retail.

GS Retail không chỉ tập trung vào GS25. Dưới trướng tập đoàn này là một hệ sinh thái bán lẻ đa dạng và mạnh mẽ. Bên cạnh GS25, họ còn sở hữu chuỗi siêu thị GS The Fresh, các cửa hàng tiện lợi GS Fresh Mall chuyên về thực phẩm tươi sống, và cả các kênh mua sắm trực tuyến. Sự đa dạng này cho phép GS Retail tạo ra một ma trận bán lẻ toàn diện, phục vụ mọi nhu cầu của người tiêu dùng, từ những nhu cầu nhỏ nhặt hàng ngày đến những lần mua sắm lớn tại siêu thị.

Chiến lược "bản địa hoá" tại thị trường quốc tế

Một trong những lý do khiến GS25 thành công vang dội tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, chính là chiến lược bản địa hóa sâu sắc. Thay vì áp đặt mô hình kinh doanh y hệt từ Hàn Quốc, GS Retail đã dành thời gian nghiên cứu và thấu hiểu văn hóa, thói quen tiêu dùng của từng quốc gia.

Tại Việt Nam, sự hợp tác giữa GS Retail và tập đoàn SonKim Retail là một ví dụ điển hình cho chiến lược này. SonKim Retail, với sự am hiểu sâu sắc về thị trường nội địa, đã đóng vai trò là cầu nối quan trọng, giúp GS25 thâm nhập và chinh phục người tiêu dùng Việt. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của GS Retail và sự am hiểu địa phương của SonKim đã tạo nên một công thức thành công.

GS25 tại Việt Nam

GS25 tại Việt Nam không chỉ bán những món ăn Hàn Quốc nổi tiếng như Tteokbokki, Kimbap hay Hotteok. Chuỗi cửa hàng này còn tích hợp những món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh mì, cà phê sữa đá, hay các loại trà trái cây phù hợp với khẩu vị của giới trẻ. Không gian cửa hàng cũng được thiết kế để trở thành một "điểm dừng chân" lý tưởng, nơi bạn bè có thể tụ tập, học sinh, sinh viên có thể làm bài tập, hay những người đi làm có thể ghé qua để thư giãn. Sự kết hợp giữa văn hóa Hàn Quốc và văn hóa Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt, khiến GS25 trở nên gần gũi và thân thuộc hơn bao giờ hết.

Từ cửa hàng tiện lợi đến trung tâm đa dịch vụ

Thành công của GS25 không chỉ đến từ việc bán hàng. Nó đến từ sự thấu hiểu rằng một cửa hàng tiện lợi hiện đại phải là một trung tâm đa dịch vụ. GS Retail đã biến GS25 thành nơi khách hàng có thể làm được nhiều hơn là chỉ mua sắm.

Tại Hàn Quốc, GS25 cung cấp các dịch vụ như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, gửi và nhận bưu phẩm, và thậm chí là rút tiền mặt tại các cây ATM mini. Ở một số cửa hàng, họ còn có dịch vụ làm sạch quần áo hoặc là nơi bạn có thể gửi đồ để nhận sau. Tất cả những dịch vụ này đều nhằm mục đích tiết kiệm thời gian và mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, biến cửa hàng tiện lợi thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày.

Những cửa hàng tiện lợi như thế này đã trở thành biểu tượng đô thị ở Hàn Quốc vài thập kỷ trước

Tính đến cuối 2020, thương hiệu có gần 15 ngàn chi nhánh toàn cầu

Sự thành công của GS25 không phải là một điều ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một quá trình dài hơi, được xây dựng trên nền tảng vững chắc, sự am hiểu sâu sắc về thị trường và một tầm nhìn chiến lược táo bạo. Mỗi lần bước vào một cửa hàng GS25, chúng ta không chỉ đang bước vào một cửa hàng tiện lợi, mà còn đang bước vào thế giới được tạo nên bởi sự tỉ mỉ và tinh thần tiên phong của một "người khổng lồ" đến từ xứ sở kim chi.

