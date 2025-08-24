Ai là người khiến Tạ Đình Phong còng lưng gánh thay khoản nợ 56.000 tỷ?

Sau hơn 20 năm "lười biếng", không chịu mở concert, từ đầu năm 2025, Tạ Đình Phong bắt đầu "tăng ca" cực mạnh, khiến dân tình kinh ngạc không thôi. Cách đây không lâu, nam nghệ sĩ còn tuyên bố, từ tháng 8 đến tháng 12, anh sẽ tổ chức các buổi biểu diễn đều đặn hàng tháng, làm người hâm mộ vừa vui mừng lại vừa hoang mang, không hiểu vì sao thần tượng lại đột nhiên chăm chỉ bất thường như vậy.

Theo trang QQ, Tạ Đình Phong đang nỗ lực hết sức để giúp "ông chủ" Dương Thụ Thành, cứu công ty quản lý Anh Hoàng khỏi cảnh "nước sôi lửa bỏng", nợ tới 16,6 tỷ HKD (56.000 tỷ đồng).

Phải biết rằng, với danh tiếng và địa vị hiện nay của Tạ Đình Phong, dù công ty Anh Hoàng có phá sản, tài tử này vẫn có thể dễ dàng tìm "nhà mới", hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thế nhưng, trong lúc "sếp tổng" lâm nguy, Tạ Đình Phong không hề nghĩ đến chuyện "tai họa đến nơi, từng người bay" mà vẫn quyết tâm sát cánh tới cùng, giúp công ty vượt qua gian khó.

Tạ Đình Phong chăm chỉ bất thường để gánh nợ cho công ty quản lý.

Dĩ nhiên, để Tạ Đình Phong cam tâm tình nguyện gánh nợ thay vì ông chủ Dương Thụ Thành cũng là một người rất "ra gì và này nọ". Ngay khi Tạ Đình Phong mới bước chân vào showbiz, ông Dương đã dành rất nhiều sự nâng đỡ, đối xử tốt với anh.

Ở những ngày tháng còn "non và xanh", Tạ Đình Phong nhiều lần bị chỉ trích vì tính cách phản nghịch, thiếu chín chắn, thậm chí còn dính phốt gây tai nạn rồi chạy trốn, để người khác gánh tội thay, Dương Thụ Thành vẫn luôn đứng về phía "gà nhà", trợ giúp Tạ Đình Phong hết mức.

Hơn nữa, ông Dương còn cho nam diễn viên Tiểu Ngư Nhi Và Hóa Vô Khuyết rất nhiều cơ hội tốt, giúp anh bật lên trong sự nghiệp. Đây là lý do Tạ Đình Phong từng công khai cảm ơn Dương Thụ Thành: "Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều là do ông ấy cho".

Tạ Đình Phong từng mắc nhiều sai lầm thời trẻ nhưng ông Dương chưa bao giờ bỏ rơi nghệ sĩ dưới trướng. Đây là lý do khiến Tạ Đình Phong luôn biết ơn ông.

Thậm chí, dù Tạ Đình Phong khăng khăng muốn đổi nghề đầu bếp khi đang ở đỉnh cao, ông Dương Thụ Thành cũng không hề chèn ép hay tìm cách "vắt kiệt" nghệ sĩ dưới trướng. Ngược lại, ông cho biết những người trẻ tuổi nên có suy nghĩ của riêng mình và ủng hộ Tạ Đình Phong hết mực, khiến anh có thể "kiêm chức", thỏa mãn tâm nguyện. Có lẽ đây là lý do Tạ Đình Phong lại quyết "đồng cam cộng khổ" cùng với công ty quản lý, nỗ lực hết mực để giúp công ty giải quyết khoản nợ cực khủng.

Ông Dương được coi là người sếp lý tưởng trong showbiz Hoa ngữ.

Ngoài Tạ Đình Phong, các nghệ sĩ khác dưới trướng của Dương Thụ Thành đều đặt niềm tin vào "người cầm lái" tập đoàn Anh Hoàng. Nữ diva Dung Tổ Nhi – "nhất tỷ" của Anh Hoàng cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ: "Ông Dương Thụ Thành là một người lãnh đạo rất tốt", quyết tâm vượt khó cùng công ty. Hay như "người quản lý số 1 xứ Cảng" Hoắc Vấn Hy cũng chẳng ngại chen chân vào đường đua livestream, góp công góp sức vào việc gánh nợ cho công ty.

"Thiên hậu làng nhạc" Dung Tổ Nhi muốn sát cánh bên sếp Dương.

Các nghệ sĩ dưới trướng đều đồng lòng, muốn giúp công ty quản lý vượt qua khó khăn.

Nhìn vào sự gắn kết của công ty quản lý hàng đầu xứ Cảng, không ít người phải đặt dấu chấm hỏi to đùng cho các công ty quản lý ở đại lục Trung Quốc. Cách đây không lâu, cả showbiz phải chấn động vì cuộc chiến gay gắt giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn quyết "tất tay" đến cùng, không chỉ bóc phốt công ty cháy mặt mà còn thẳng thừng tuyên bố: "Không cần các người cấm sóng, tự tôi nghỉ". Chỉ thế là đủ biết quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý đang "như nước với lửa".

Triệu Lộ Tư thà rời showbiz cũng phải "xanh chín" đến cùng với công ty quản lý.

Hay như "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y cũng từng công khai chỉ trích công ty quản lý Siba. Có nguồn tin cho biết, phía Siba đã cố tình kìm hãm sự nghiệp của nữ diễn viên Hoa Gian Lệnh, không muốn cô quá nổi tiếng vì sợ khó kiểm soát hợp đồng độc quyền.

Trang QQ cho biết, các công ty quản lý Cbiz quá coi trọng vấn đề lợi ích, coi nghệ sĩ như những "cây rụng tiền", muốn "bào" đến tận cùng, chỉ lo phân chia tài chính chứ chẳng màng đến danh tiếng và sự phát triển trong tương lai của họ. Nếu các công ty quản lý của đại lục đều quan tâm đến nghệ sĩ dưới trướng như ông Dương Thụ Thành thì có lẽ showbiz Hoa ngữ sẽ giảm bớt rất nhiều sóng gió thị phi.

"Mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y cũng khổ đủ đường vì công ty quản lý.

Nguồn: QQ