Ai là thân nhân của nam thanh niên mặc đồ bộ thun, mang chìa khóa Honda tử vong trên rạch Vàm Treo Gui liên hệ ngay số 0254.936.808

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, Công an phường Tân Phước nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một tử thi nam giới chưa rõ lai lịch tại khu vực giữa phao số 2 và phao số 4 trên rạch Vàm Treo Gui, thuộc khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ tiến hành bảo vệ hiện trường và cùng các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Qua khám nghiệm nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, cao 1,63m.

Chùm chìa khoá và logo in trên áo của nam thanh niên tử vong

Ngoài ra, nạn nhânmặc đồ bộ thun (áo thun, quần thun short), quần áo có in logo, Tài sản mang theo trong túi quần có 1 chùm chìa khóa, trong đó có chìa khóa xe máy hiệu Honda.

Công an thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân, đề nghị liên hệ Công an phường để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ số 2 Chế Lan Viên, KP. Tân Lộc, phường Tân Phước hoặc số 1946 đường Độc Lập, KP. Phước Lộc, phường Tân Phước, TP.HCM số điện thoại: 0254.876.173; 0254.936.808