Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai là thân nhân của nam thanh niên mặc đồ bộ thun, mang chìa khóa Honda tử vong trên rạch Vàm Treo Gui liên hệ ngay số 0254.936.808

02-02-2026 - 07:32 AM | Xã hội

Ngày 1/2, Công an phường Tân Phước (TP.HCM) đã phát đi thông báo truy tìm thân nhân nạn nhân tử vong chưa rõ lai lịch.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, Công an phường Tân Phước nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một tử thi nam giới chưa rõ lai lịch tại khu vực giữa phao số 2 và phao số 4 trên rạch Vàm Treo Gui, thuộc khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ tiến hành bảo vệ hiện trường và cùng các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Qua khám nghiệm nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, cao 1,63m.

Chùm chìa khoá và logo in trên áo của nam thanh niên tử vong

Ngoài ra, nạn nhânmặc đồ bộ thun (áo thun, quần thun short), quần áo có in logo, Tài sản mang theo trong túi quần có 1 chùm chìa khóa, trong đó có chìa khóa xe máy hiệu Honda.

Công an thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân, đề nghị liên hệ Công an phường để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ số 2 Chế Lan Viên, KP. Tân Lộc, phường Tân Phước hoặc số 1946 đường Độc Lập, KP. Phước Lộc, phường Tân Phước, TP.HCM số điện thoại: 0254.876.173; 0254.936.808

Minh Tuệ/VTC News

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Ai là thân nhân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận được tín hiệu này trên Zalo, người dùng phải đổi mật khẩu ngay lập tức, rất có thể đang bị theo dõi từ xa

Nhận được tín hiệu này trên Zalo, người dùng phải đổi mật khẩu ngay lập tức, rất có thể đang bị theo dõi từ xa Nổi bật

Vụ tài xế xe 7 chỗ bị đánh gục giữa đường: Nạn nhân đã tử vong, hé lộ danh tính kẻ hành hung

Vụ tài xế xe 7 chỗ bị đánh gục giữa đường: Nạn nhân đã tử vong, hé lộ danh tính kẻ hành hung Nổi bật

Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thế nào?

Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thế nào?

07:14 , 02/02/2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

07:07 , 02/02/2026
Hai phụ nữ ‘sập bẫy’ lừa đảo làm Visa đi Mỹ, mất hơn nửa tỷ đồng

Hai phụ nữ ‘sập bẫy’ lừa đảo làm Visa đi Mỹ, mất hơn nửa tỷ đồng

22:05 , 01/02/2026
Ngành nghề nào lương cao nhất hiện nay?

Ngành nghề nào lương cao nhất hiện nay?

21:13 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên