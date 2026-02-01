Vụ tài xế xe 7 chỗ bị đánh gục giữa đường: Nạn nhân đã tử vong, hé lộ danh tính kẻ hành hung

Liên quan đến sự việc tài xế xe bán tải hành hung tài xế xe 7 chỗ giữa đường, xảy ra tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh trưa 30/1, nạn nhân trong vụ việc là ông N.V.H. (64 tuổi, ở TP.HCM). Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, tối 31/1, ông H. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Anh Nhật (43 tuổi, ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 30/1, Nhật điều khiển xe bán tải chở con gái đi học từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh. Khi đi đến ngã tư có tín hiệu đèn giao thông giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối, Nhật giảm tốc độ xe để chờ đèn giao thông.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc.

Cùng lúc, ô tô do ông N.V.H. điều khiển đi cùng hướng với xe của Nhật chạy vượt lên bên trái, rồi va chạm vào phía cửa tài xế xe của Nhật.

Sau đó, cả ông Nhật và H. cùng xuống xe. Lúc này, Nhật đã dùng tay đánh 3 cái vào thái dương khiến ông H. ngã xuống đường. Chưa dừng lại, đối tượng còn đá thêm một cái vào hông trái của người đàn ông. Nạn nhân sau đó bất tỉnh.

Thấy vậy, Nhật cùng mọi người dùng xe của Nhật chở ông H. đi cấp cứu. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng, sau đó được chuyển tiếp lên tuyến trên song đã không qua khỏi.

Nguồn tin trên báo Dân Việt cho biết thêm, do nạn nhân đã tử vong nên cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ các dấu hiệu tội danh khác liên quan.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận không khỏi bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn của Nhật. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.