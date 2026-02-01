Danh sách xe bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội tuần qua

Tại khu vực nội đô, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi và đường Lê Văn Lương, Hà Nội tiếp tục ghi nhận số lượng vi phạm tập trung chủ yếu ở người đi xe máy, với tổng cộng 300 trường hợp.

Trong đó, có 222 trường hợp người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, 81 trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, số ít đi ngược chiều hoặc chạy sai làn đường.

Camera AI ghi hình người đi xe máy vượt đèn đỏ. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, hệ thống giám sát ghi nhận 25 trường hợp ô tô không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố: