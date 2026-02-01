Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ công nhân đang hát trong tiệc tất niên bất ngờ gục xuống, tử vong

01-02-2026 - 20:36 PM | Xã hội

Đang hát trong tiệc tất niên của công ty, nữ công nhân bất ngờ ngã xuống sân khấu, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Ngày 1-2, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân một nữ công nhân đang ca hát trên sân khấu tại buổi tiệc tất niên, bất ngờ ngã gục và tử vong sau đó.

Nữ công nhân gục xuống sân khấu và tử vong tại tiệc tất niên 2026 - Ảnh 1.

Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, chiều 31-1, bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) có dự tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, nữ công nhân này lên sân khấu hát.

Vừa hát được 1 lúc thì người phụ nữ bất ngờ ngã xuống sân khấu. Nhiều người lập tức chạy lên sân khấu sơ cứu, đưa bà V. đi cấp cứu. Bà V. tử vong sau khi nhập viện.

Công an sau đó đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

