Nhận được tín hiệu này trên Zalo, người dùng phải đổi mật khẩu ngay lập tức, rất có thể đang bị theo dõi từ xa

Zalo hiện là một trong những nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, được sử dụng song song cho liên lạc cá nhân và trao đổi công việc. Chính mức độ phổ biến này khiến tài khoản Zalo trở thành mục tiêu của các hành vi xâm nhập trái phép.

Những dấu hiệu cho thấy tài khoản Zalo có nguy cơ bị xâm nhập

Trong đa số trường hợp, để đọc trộm tin nhắn của người khác, đối tượng xấu buộc phải đăng nhập tài khoản trên một thiết bị khác như điện thoại hoặc máy tính. Vì vậy, các tín hiệu sau được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm:

- Nhận được thông báo đăng nhập nhưng bản thân không thực hiện

- Phát hiện tài khoản đang hoạt động trên thiết bị lạ

- Tin nhắn đã đọc, đã xóa hoặc thay đổi trạng thái bất thường

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người dùng cần kiểm tra ngay lịch sử đăng nhập để xác định nguy cơ.

Cách kiểm tra thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo

Việc kiểm tra chỉ thực hiện được trực tiếp trên ứng dụng Zalo cài đặt trên điện thoại thông minh, thao tác gần như tương đồng trên Android và iPhone.

Người dùng mở Zalo, vào mục Cá nhân > Tài khoản và bảo mật > chọn Thiết bị đã đăng nhập. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ danh sách các thiết bị đang sử dụng tài khoản, bao gồm điện thoại và máy tính.

Để nâng cao mức độ an toàn cho tài khoản Zalo, hệ thống sẽ tự động ghi lại toàn bộ lịch sử đăng nhập dưới dạng danh sách chi tiết. Thông qua đó, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra và phát hiện kịp thời các thiết bị lạ từng hoặc đang truy cập vào tài khoản của mình.

Nếu phát hiện thiết bị không thuộc quyền sử dụng của mình, người dùng có thể nhấn vào thiết bị đó để xem chi tiết thời điểm đăng nhập, loại thiết bị, sau đó chọn Đăng xuất thiết bị này để chấm dứt phiên truy cập.

Ngoài ra, mục Các thiết bị đã đăng xuất gần đây cũng cần được kiểm tra kỹ. Việc xuất hiện thiết bị lạ trong danh sách này cho thấy tài khoản từng bị truy cập trái phép trước đó.

Hai biện pháp quan trọng để ngăn chặn nguy cơ bị đọc trộm tin nhắn

Sau khi xử lý các thiết bị đăng nhập bất thường, người dùng nên chủ động tăng cường bảo mật để tránh tái diễn sự cố.

Kích hoạt bảo mật hai lớp: Tính năng bảo mật hai lớp giúp ngăn chặn việc đăng nhập trái phép ngay cả khi mật khẩu bị lộ. Khi được kích hoạt, mỗi lần đăng nhập trên thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận qua điện thoại chính hoặc mã OTP.

Người dùng có thể bật tính năng này tại Cá nhân > Tài khoản và bảo mật > Bảo mật 2 lớp.

Ẩn và đặt mã PIN cho các cuộc trò chuyện nhạy cảm: Với những cuộc hội thoại chứa thông tin riêng tư, người dùng có thể sử dụng tính năng Ẩn trò chuyện. Sau khi thiết lập mã PIN, cuộc trò chuyện sẽ biến mất khỏi danh sách chat thông thường và chỉ có thể truy cập khi nhập đúng tên liên hệ cùng mã PIN đã đặt.

Chủ động bảo vệ quyền riêng tư cá nhân

Trong bối cảnh các hình thức xâm nhập tài khoản ngày càng tinh vi, việc thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập, bật bảo mật hai lớp và sử dụng các lớp bảo vệ bổ sung cho tin nhắn là điều cần thiết.

Bên cạnh đó, người dùng nên hạn chế đăng nhập Zalo trên thiết bị công cộng, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hoặc mật khẩu, đồng thời cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để kịp thời vá các lỗ hổng bảo mật.

Sự cẩn trọng ngay từ đầu là yếu tố then chốt giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng Zalo cho cả công việc lẫn đời sống cá nhân trong môi trường số.

(Tổng hợp)

Huỳnh Duy