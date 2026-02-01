Hai phụ nữ ‘sập bẫy’ lừa đảo làm Visa đi Mỹ, mất hơn nửa tỷ đồng

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, với tổng số tiền 510 triệu đồng của hai phụ nữ trú trên địa bàn thành phố.

Di lý đối tượng Vũ Tuấn Đạt về Huế phục vụ công tác điều tra.

Theo trình báo của các nạn nhân , chị N.T.M. (SN 1987, trú phường Thuận Hóa) và chị N.T.H. (SN 1991, trú phường An Cựu, TP. Huế) quen biết một tài khoản TikTok có tên “@endlove9922”, thường xuyên đăng tải các video quảng bá dịch vụ làm thị thực (visa) diện R1, đi theo đoàn Công giáo để xuất cảnh sang Mỹ.

Đối tượng giới thiệu đây là diện visa Công giáo R1, cho phép người Việt Nam đi theo đoàn của giáo xứ sang Mỹ để phục vụ sinh hoạt tôn giáo, với thời hạn cư trú lên đến 36 tháng. Trong quá trình trao đổi, đối tượng cung cấp nhiều thông tin về thủ tục, hồ sơ xuất cảnh có nội dung tương đồng với các thông tin mà các nạn nhân đã tự tìm hiểu trước đó, từ đó tạo dựng niềm tin .

Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng và kỳ vọng có cơ hội đổi đời tại Mỹ, hai nạn nhân đã nhiều lần chuyển khoản tiền để làm hồ sơ, chi phí dịch vụ, với tổng số tiền lên đến 510 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã cắt đứt liên lạc, không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất cảnh nào như đã hứa.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm , với thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện để điều tra, làm rõ.

Đến giữa tháng 1/2026, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Vũ Tuấn Đạt (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, hiện sinh sống tại TP.HCM). Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập và di lý đối tượng về Huế để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Vũ Tuấn Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



