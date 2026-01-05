AI là từ khóa chủ đề của 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc năm 2026

Trụ sở tập đoàn Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Từ khóa chủ đề trong phát biểu đầu năm 2026 của các tập đoàn kinh tế lớn ở Hàn Quốc luôn được dư luận quan tâm bởi nó cho thấy định hướng phát triển của những doanh nghiệp có ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia.

Năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành từ khóa đứng số 1 trong phát biểu của 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc.

Cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Dữ liệu doanh nghiệp CEO Score công bố ngày 3/1 cho biết AI đã được sử dụng tới 44 lần trong phát biểu của 10 tập đoàn kinh tế lớn nhất. Các từ khóa được sử dụng nhiều nhất theo thứ tự gồm: AI, khách hàng, thay đổi, toàn cầu, tăng trưởng, công nghệ, cạnh tranh, đổi mới, sự mới mẻ và thử thách.

Việc từ khóa AI, vượt tới 9 bậc so với năm 2025 để lên vị trí số 1 phản ánh nhận thức ngày càng tăng về sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh công nghệ thông qua việc sử dụng AI để đáp ứng bối cảnh kinh tế đang thay đổi nhanh chóng. Khảo sát cho thấy giới doanh nghiệp nhất trí kêu gọi chuyển đổi văn hóa làm việc bằng cách tận dụng AI để tối đa hóa hiệu quả.

Tiếp theo, từ khóa "khách hàng" và "thay đổi". Từ "khách hàng" đứng ở vị trí thứ 2 với 43 lần được đề cập, tụt 1 bậc so với năm 2025. Đặc biệt, hai tập đoàn Shinsegae và LG nhắc đến từ khóa này nhiều nhất trong các bài phát biểu năm mới của mình trong vòng 5 năm qua.

Từ "thay đổi" đứng thứ ba, xuất hiện 42 lần trong các bài phát biểu đầu năm 2026. Lotte và GS mỗi công ty sử dụng từ này 9 lần, tập đoàn POSCO sử dụng 8 lần.

Lãnh đạo tập đoàn Samsung Electronics dự đoán năm 2026 là năm có bước ngoặt và ngã rẽ lớn và kêu gọi tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua AI, đồng thời nhấn mạnh cam kết củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của tập đoàn thông qua đổi mới AI trong toàn bộ quy trình, từ thiết kế đến sản xuất và dịch vụ. Lãnh đạo Samsung nhấn mạnh “hãy tận dụng AI để đổi mới phương pháp và tư duy làm việc nhằm tăng tốc độ và năng suất công việc".

Chủ tịch Tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin cũng có quan điểm tương đồng khi tuyên bố "Chúng ta phải dẫn đầu sự thay đổi bằng cách nội địa hóa AI, một công cụ mạnh mẽ, như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi".

Chủ tịch Tập đoàn Hanwha, ông Kim Seung-yeon, đề cập đến sáng kiến Make American Shipbuilding Great Again (MASGA), một dự án đóng tàu chung với Mỹ và nhấn mạnh: “Chúng ta phải đảm bảo các công nghệ nền tảng sẽ quyết định tương lai trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như AI và quốc phòng để luôn dẫn đầu trong 50 hay 100 năm tới".

Chủ tịch POSCO - ông Jang In-hwa, người đã đến thăm Nhà máy cán thép tấm số 2 tại Khu công nghiệp Pohang và nhấn mạnh đổi mới an toàn là ưu tiên hàng đầu trong năm nay và ngành thép phải xây dựng lại năng lực cạnh tranh cơ bản lên tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.