"Ai mà biết lúc nào bị đuổi" - thời thế thay đổi, dân văn phòng quyết "chân trong chân ngoài", làm từ sáng đến đêm tìm đường lui cho mình

Hàng ngày sau giờ tan làm, Aashna Doshi - Kỹ sư phần mềm tại Google cũng "check out" như đa số dân văn phòng khác, nhưng việc tiếp theo cô làm không phải là về nhà nghỉ ngơi, mà tiếp tục làm việc - những công việc liên quan đến các dự án sáng tạo cá nhân của riêng cô. Đương nhiên, chúng ra tiền.

"Tôi gần như không bao giờ thực ngừng làm việc hoặc "ngắt kết nối" với công việc. Nếu có, chắc đó là lúc tôi ngủ" - Aashna Doshi chia sẻ. Nhưng điều đó không khiến cô thấy quá tải, mà ngược lại, mang lại cảm giác chủ động và an tâm hơn về tài chính lẫn tương lai.

Càng nhiều việc, càng nhiều tiền, càng thấy yên tâm hơn

Câu chuyện của Aashna Doshi không phải cá biệt. Ngày càng nhiều người trẻ và dân văn phòng đang lựa chọn làm nhiều việc cùng lúc - một công việc chính, kèm theo một hoặc vài "nghề tay trái" như sáng tạo nội dung, bán hàng online,... Với họ, đây không chỉ là cách kiếm thêm thu nhập, mà đã trở thành một cách sống.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sen Ho - Một dân văn phòng khác cũng cho biết ngoài công việc toàn thời gian, cô còn bán đồ vintage vào cuối tuần. Mỗi tháng, nguồn thu phụ này có thể mang lại vài trăm đến cả nghìn USD (khoảng 7-25 triệu đồng), đủ để trang trải tiền thuê nhà hoặc tiết kiệm. Điều quan trọng hơn, cô nói, là cảm giác "không bị phụ thuộc hoàn toàn vào một công việc duy nhất".

Chính sự bất ổn của thị trường lao động đã thúc đẩy xu hướng này. Nhiều người trẻ nhận ra rằng một công việc văn phòng không còn đảm bảo sự ổn định dài hạn như trước. Tình trạng sa thải, cắt giảm nhân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lộ trình thăng tiến không rõ ràng, và thu nhập đôi khi không theo kịp chi phí sống ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, việc có nhiều nguồn thu nhập giống như một "tấm đệm an toàn".

Theo một khảo sát của Harris Poll, có tới 57% Gen Z tại Mỹ đang có ít nhất một công việc phụ, cao hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Con số này cho thấy việc nhận "thêm job", đa dạng thu nhập bằng mọi giá đang trở thành chuẩn mực mới. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở mục đích kiếm tiền. Nhiều người coi những công việc "tay trái' là cách để thử thách bản thân, đôi khi là để có thêm trải nghiệm.

Mặt trái của sự năng động, chăm chỉ

Đằng sau sự năng động và cần cù chịu khó của thế hệ "càng nhiều việc càng tốt", là một thực tế: Nhiều người không còn tin tưởng hoàn toàn vào con đường sự nghiệp truyền thống.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sen Ho là một trong số đó. Cô thẳng thắn nói rằng: "Tôi không nghĩ mình có thể gắn bó với 1 công việc suốt 10-20 năm, chứ đừng nói là một công ty, thế nên đa dạng thu nhập là điều hiển nhiên. Có khi, tôi sẽ bị cho nghỉ trước khi muốn nghỉ, hoặc cũng có thể tôi sẽ chủ động nghỉ trước khi công ty sa thải, ai mà biết được" .

Nghĩ theo cách đó, đa dạng thu nhập đúng là "tự chừa đường lui" cho mình. Thay vì đặt cược tất cả vào một công việc, họ chia nhỏ rủi ro. Một nguồn thu có thể giảm, nhưng vẫn còn nguồn khác. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là AI, đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động.

Dù vậy, cuộc sống với nhiều công việc song song cũng không hoàn toàn màu hồng. Một số người thừa nhận họ thường xuyên cảm thấy tất bật đến mức chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Ranh giới giữa thời gian cá nhân và công việc trở nên mờ nhạt. Có người phải làm việc vào buổi tối, cuối tuần, thậm chí trong kỳ nghỉ.

Aashna Doshi cũng thừa nhận điều này: việc luôn bận rộn có thể khiến cô mệt mỏi, nhưng cô vẫn chấp nhận vì đổi lại là cảm giác kiểm soát cuộc sống tốt hơn. Với cô, đó là sự đánh đổi hợp lý.

Các chuyên gia nhận định rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Khi thị trường việc làm trở nên linh hoạt hơn, khái niệm "một nghề cho chín còn hơn 9 nghề" ngày càng lỗi thời. Thay vào đó, một người có thể vừa là nhân viên văn phòng, vừa là người sáng tạo nội dung, vừa là freelancer, tất cả cùng tồn tại song song.

Điều đáng chú ý là nhiều người trẻ không coi đây là giai đoạn tạm thời, mà là lựa chọn lâu dài. Họ không còn tìm kiếm một công việc "ổn định tuyệt đối", mà hướng tới một hệ sinh thái thu nhập đa dạng. Càng nhiều nguồn thu, họ càng cảm thấy yên tâm, càng cảm thấy mình có quyền chủ động. Thế nên việc chấp nhận đánh đổi ngày nghỉ hay sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống, cũng là điều dễ hiểu.

(Nguồn: The Guardian)