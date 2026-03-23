Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VTV chính thức thông báo Táo Quân trở lại, ấn định lịch phát sóng

23-03-2026 - 10:43 AM | Sống

Chương trình 'Táo Quân' sẽ được phát sóng trên VTV3, thông tin vừa được VTV xác nhận.

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với khán giả, Tết Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên Táo Quân không sản xuất và thay thế bằng chương trình mới khiến hàng triệu khán giả tiếc nuối.

Táo Quân chính thức quay trở lại

Song, sáng 23/3, trong một phóng sự phát trong chương trình Cafe Sáng, VTV đã chính thức thông báo Táo Quân sẽ trở lại trên VTV3 vào 20h ngày 29/3. Đạo diễn là NSƯT Đỗ Thanh Hải.

Tiểu phẩm Táo Quân nằm trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 nhân kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên (31/3/1996-31/3/2026).

NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và Vân Dung - những nghệ sĩ gạo cội gắn bó với Táo Quân những ngày đầu sẽ trở lại với khán giả hâm mộ trong hình hài của Ngọc Hoàng và các Táo quen thuộc. Tuy nhiên, đáng tiếc là NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý - hai nghệ sĩ vào vai Nam Tào - Bắc Đẩu vẫn vắng mặt.

Các nghệ sĩ quen thuộc gấp rút thực hiện để mang Táo Quân trở lại - Ảnh cắt từ phóng sự Cafe Sáng

"Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo Quân đâu, chúng tôi cũng nhớ lắm. Chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu 1 phần để mang hương vị của Táo Quân đến chương trình kỷ niệm này", NSƯT Chí Trung chia sẻ trong phóng sự.

NTK Đức Hùng - người lo phần phục trang cho các Táo hàng chục năm qua cho biết quá trình chuẩn bị cho chương trình anh có cảm giác như sắp Giao thừa, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cách đây nhiều năm.

Nhạc chế Táo Quân 2025: Trôi tuột

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Táo Quân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ĐH Bách khoa Hà Nội có tin vui: Từ năm 2026 miễn học phí cho tất cả đối tượng này

ĐH Bách khoa Hà Nội có tin vui: Từ năm 2026 miễn học phí cho tất cả đối tượng này Nổi bật

Liệt kê 6 loại cá dễ "ngậm" nhiều thủy ngân: Mê đến mấy cũng phải "giữ mồm giữ miệng"

Liệt kê 6 loại cá dễ "ngậm" nhiều thủy ngân: Mê đến mấy cũng phải "giữ mồm giữ miệng" Nổi bật

Vì sao người Đức lười tắm, mỗi tuần chỉ tắm 2 lần là hết sức bình thường?

Vì sao người Đức lười tắm, mỗi tuần chỉ tắm 2 lần là hết sức bình thường?

10:08 , 23/03/2026
Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân cả nước

09:50 , 23/03/2026
Chàng trai 27 tuổi ăn chay nhưng mắc ung thư đại trực tràng, bác sĩ cho biết: "Ăn chay 3 kiểu này hại hơn ăn nhiều thịt"

Chàng trai 27 tuổi ăn chay nhưng mắc ung thư đại trực tràng, bác sĩ cho biết: "Ăn chay 3 kiểu này hại hơn ăn nhiều thịt"

09:40 , 23/03/2026
Tuổi 50+ nghỉ hưu: Tôi từ chối việc quẩn quanh trông cháu, chọn làm 5 việc nhỏ này mỗi ngày để đời nhẹ tênh và trẻ ra chục tuổi

Tuổi 50+ nghỉ hưu: Tôi từ chối việc quẩn quanh trông cháu, chọn làm 5 việc nhỏ này mỗi ngày để đời nhẹ tênh và trẻ ra chục tuổi

09:32 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên