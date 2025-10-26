Ai nhìn thấy cặp vợ chồng này, liên hệ ngay với Cơ quan điều tra!

Ngày 26/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã phát thông báo truy tìm đối tượng đối với Vũ Xuân Nam (SN 1993) và vợ là Trương Thị Bích Phượng (SN 2000). Hai người này trú tại thôn Đông, xã Hoàng Tây, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; hiện thuộc tổ dân phố Đông, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình.

Cả hai bị xác định có liên quan đến vụ án "Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra năm 2025 trên địa bàn Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Cặp vợ chồng bị truy tìm nghi liên quan tới hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án, lực lượng chức năng có căn cứ nghi ngờ vợ chồng Vũ Xuân Nam – Trương Thị Bích Phượng đã tham gia hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, hai người đã rời khỏi nơi cư trú và hiện chưa rõ tung tích.

Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các đơn vị chức năng, địa phương và người dân hỗ trợ rà soát, truy tìm. Khi phát hiện thông tin liên quan hoặc vị trí của các đối tượng, đề nghị báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình; điều tra viên phụ trách: Trần Hữu Định – số điện thoại 0975.788.886.