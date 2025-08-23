Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ

23-08-2025 - 07:55 AM

Con gái diễn viên Mạnh Trường chăm vận động giúp phát triển chiều cao cực tốt.

Nếu từng theo dõi chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?  phát sóng năm 2015, hẳn khán giả không quên cô bé Phương Linh (biệt danh Chíp) - con gái đầu lòng của diễn viên Mạnh Trường. Khi đó, Chíp chỉ mới 6 tuổi, gây ấn tượng với sự lanh lợi, ngây thơ và những màn đối đáp dễ thương cùng bố. Sau 10 năm, bé gái nhỏ nhắn năm nào nay đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi, với nhan sắc và vóc dáng khiến nhiều người bất ngờ.

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 1.

Bé Chíp nhà diễn viên Mạnh Trường đã dậy thì và trở thành thiếu nữ xinh đẹp với chiều cao vượt trội

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 2.

Cô bé nhỏ nhắn năm nào nay đã cao gần bằng bố

Ở tuổi trăng tròn, Chíp sở hữu chiều cao vượt trội, được cho là đã ngang bằng, thậm chí có phần cao hơn mẹ và gần bằng dáng vóc 1m83 của bố. Lợi thế hình thể kết hợp với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười trong veo giúp ái nữ nhà Mạnh Trường được ví như "hoa hậu tương lai". Nhiều người còn ví cô bé như một "đối thủ" của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh nếu cùng thi Hoa hậu. Nhiều hình ảnh đời thường của cô bé khi được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức gây sốt, bởi thần thái tự tin, gu ăn mặc tinh tế và phong thái ra dáng thiếu nữ. 

Điều đặc biệt ở Chíp không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở lối sống năng động. Từ nhỏ, cô bé đã được bố mẹ định hướng tham gia thể thao để rèn luyện sức khỏe và phát triển toàn diện. Chính Mạnh Trường từng tiết lộ, anh thường xuyên rủ con gái cùng học bơi, đánh cầu lông, chơi bóng bàn, thậm chí còn đưa con đi tập golf. Với ông bố nổi tiếng, thể thao không chỉ là rèn thể chất mà còn là cách để con rèn tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm. Những lời khích lệ hài hước của Mạnh Trường trở thành động lực để con gái thêm hứng thú với các hoạt động vận động.

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 3.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 4.

Bé Chíp từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều môn thể thao. Cô bé tỏ ra khá hứng thú với bộ môn golf mà Mạnh Trường yêu thích

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 5.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 6.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 7.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 8.

Ngoài ra, Chíp còn thích chạy bộ, cầu lông, bơi lội... Bảo sao có phát triển chiều cao tốt

Cũng nhờ duy trì thói quen tập luyện, ở tuổi 16, Chíp sở hữu vóc dáng cân đối, chiều cao nổi bật cùng phong thái khỏe khoắn. Trên sân tập golf hay khi tham gia các hoạt động ngoài trời, cô bé toát lên năng lượng tươi mới và nhiệt huyết. Nhiều người nhận xét rằng, sự chăm chỉ rèn luyện thể thao chính là bí quyết giúp Chíp "dậy thì" thành công, từ một bé gái dễ thương thành thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Ngoài thể thao, ái nữ của Mạnh Trường còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật như ca hát, nhảy múa, diễn xuất. Cô từng chia sẻ mong muốn trở thành diễn viên giống bố, được thử sức với điện ảnh. Gia đình luôn ủng hộ để con gái tự khám phá, lựa chọn con đường riêng. Dẫu vậy, khán giả vẫn dành nhiều sự kỳ vọng, bởi với ngoại hình nổi bật, thần thái cuốn hút và sự đa tài, Chíp hoàn toàn có thể tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 9.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 10.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 11.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 12.

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường sở hữu visual xinh đẹp

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 13.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 14.

Cô bé được kì vọng sẽ phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật nối gót bố

Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 15.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 16.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 17.
Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tuổi 16 xinh đẹp như hoa, cao vượt trội một phần nhờ chăm chơi thể thao từ nhỏ- Ảnh 18.

Những bức ảnh gia đình Mạnh Trường cho thấy bé Chip ngày nào nay đã cao gần bằng bố 

Tổ ấm của diễn viên Mạnh Trường: Căn hộ cao cấp 140m2, giá 7 tỷ đồng tại trung tâm Hà Nội


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

