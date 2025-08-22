AI sẽ chiếm 8% chi tiêu dịch vụ CNTT toàn cầu trong 3 năm tới

AI - Cỗ máy tăng trưởng mới của ngành dịch vụ CNTT

Ngành dịch vụ CNTT đang chứng kiến một bước ngoặt lớn khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành động cơ tăng trưởng mới. Theo IDC, năm 2024 các dịch vụ CNTT liên quan đến AI tạo sinh chiếm khoảng 4% tổng chi tiêu IT Services toàn cầu (tương đương 38 tỷ USD), nhưng tỷ trọng này dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 8% trong ba năm tới .

AI được nhiều doanh nghiệp CNTT coi là động lực tăng trưởng (Ảnh: Business Standard)

Xu thế này không chỉ mang tính toàn cầu mà còn thể hiện rõ tại những thị trường dẫn đầu về dịch vụ CNTT như Ấn Độ. Khảo sát của EY tại Ấn Độ cho thấy việc ứng dụng GenAI có thể nâng năng suất của toàn ngành lên 43–45% trong ba năm tới, đặc biệt ở phát triển phần mềm ( 60% ), dịch vụ BPO ( 52% ) và tư vấn CNTT ( 47% ). Vào đầu năm nay, Infosys đã giới thiệu kiến trúc poly-AI cho phép khách hàng cắt giảm 5–35% nhu cầu nhân lực , đồng thời xây dựng hơn 200 AI agent có khả năng vận hành độc lập từ phân tích, lập kế hoạch đến thực thi. TCS coi GenAI là “bước ngoặt mang tính văn minh” và đang triển khai hàng loạt AI agent song song cùng nhân sự để phục vụ các dự án hiện đại hóa hệ thống lõi.

Accenture, tập đoàn tư vấn và dịch vụ CNTT lớn nhất thế giới, công bố doanh thu từ các dự án liên quan đến GenAI trong quý 3 năm 2025 đạt 700 triệu USD doanh thu, nâng tổng cộng 9 tháng đầu năm lên đến 1,8 tỷ USD . Với tổng doanh thu quý 3 khoảng 17,7 tỷ USD , tỷ trọng từ AI chiếm ~4% tổng doanh thu quý . Giá trị hợp đồng mới (bookings) cũng đạt 1,5 tỷ USD trong quý và 4,1 tỷ USD trong 9 tháng, cho thấy nhu cầu về AI của khách hàng không ngừng tăng nhanh.

Tata Consultancy Services (TCS), tập đoàn dịch vụ CNTT lớn nhất Ấn Độ, công bố danh mục hợp đồng AI & GenAI đã tăng gần gấp đôi quý trước, đạt khoảng 1,5 tỷ USD trong Quý I/202 5. Với tổng doanh thu cả năm đạt khoảng 30 tỷ USD, các hợp đồng AI có tổng giá trị tương đương 5% doanh thu thường niên, khẳng định AI sẽ còn mang về nhiều của cải cho các công ty công nghệ. TCS cũng đang coi GenAI là một “bước ngoặt mang tính văn minh” và công bố kế hoạch đầu tư hàng trăm triệu USD để đưa hàng loạt AI agent vào hỗ trợ con người làm việc, mở rộng quy mô các dự án chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống công nghệ lõi.

Tăng trưởng AI tại Việt Nam: bắt kịp các tập đoàn toàn cầu

Tại Việt Nam, AI cũng đang được nhiều doanh nghiệp coi là động lực tăng trưởng, từ các tập đoàn viễn thông, phần mềm, công nghệ cho tới các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực dữ liệu. Trong bức tranh đó, FPT là một ví dụ điển hình nhanh chân trong xu hướng khó có thể đảo ngược này, khi cho biết doanh thu từ mảng AI & Data đạt gần 1.200 tỷ đồng từ thị trường nước ngoài trong nửa đầu năm 2025 , tăng tới 52% so với cùng kỳ năm trước. Với tổng doanh thu từ Dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài khoảng 16.669 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm, AI hiện chiếm khoảng 7% doanh thu của FPT – có thể nói là ngang ngửa với tỷ trọng AI trong tổng doanh thu của các tập đoàn CNTT toàn cầu đang ghi nhận hiện nay.

AI giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thắng những dự án lớn toàn cầu

Công ty này cũng khẳng định, AI còn giúp họ thêm cơ hội thắng vào những dự án lớn toàn cầu. Nhờ ứng dụng AI, các nhóm lập trình viên của Công ty có thể làm việc nhanh hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Ví dụ như CodeVista – công cụ lập trình tích hợp AI giúp lập trình viên giao tiếp an toàn với các mô hình Generative AI, đã giúp lập trình viên tăng 60% năng suất làm việc. Chỉ trong vòng một năm qua, CodeVista đã tạo ra 1,5 triệu dòng mã, tương đương với việc tiết kiệm khoảng 6.000 ngày công trong các dự án thực tế.

Điều này không chỉ giúp FPT tối ưu năng suất nội bộ, mà quan trọng hơn là tăng năng lực triển khai giải pháp cho khách hàng ở quy mô lớn, khi mà tốc độ và chất lượng vượt trội là yêu cầu bắt buộc song hành cho mọi công ty. FPT cho biết đang triển khai 1 dự án AI cho khách hàng lớn và đặt mục tiêu trong năm 2025, 70% khối lượng code sẽ được phát triển với sự hỗ trợ từ gen AI. Trong vòng 3 năm tới, FPT dự kiến sẽ triển khai hệ thống coding tự động chuyên biệt cho từng ứng dụng, và sau năm 2028, phần lớn logic nghiệp vụ có thể được vận hành hoàn toàn bởi AI agents.

Những con số này cho thấy các doanh nghiệp dịch vụ CNTT, từ toàn cầu đến Việt Nam, đều đang đi đúng quỹ đạo tăng trưởng mà IDC dự báo. AI thực sự đang tạo nên bước ngoặt cho ngành dịch vụ CNTT khi không chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ mà đã trở thành động cơ tăng trưởng cốt lõi. Xu hướng này được dự báo tái định hình toàn bộ ngành Dịch vụ CNTT, trong đó năng lực khai thác và ứng dụng AI sẽ trở thành thế mạnh cạnh tranh sống còn của các doanh nghiệp.