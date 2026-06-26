AI tạo cú hích cho làn sóng xuất khẩu công nghệ châu Á

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Theo cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings ngày 24/6, nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh đang thúc đẩy sự bùng nổ xuất khẩu công nghệ ở châu Á, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước trong đó có Việt Nam.

Trong báo cáo tiêu đề "Triển vọng kinh tế châu Á - Thái Bình Dương quý III/2026: Các thị trường tiếp xúc với AI sẽ vượt trội", S&P cho biết tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ đã trở thành động lực chính cho các nền kinh tế có ngành sản xuất công nghệ cao, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản. Các lô hàng công nghệ có khả năng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026, với các sản phẩm như chip nhớ, trong khi phần lớn sự tăng trưởng xuất khẩu này đến từ việc tăng giá hơn là mở rộng sản lượng.

Báo cáo cho biết, trong tháng 4/2026, giá trị xuất khẩu tổng thể tính bằng USD đã tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2024 tại Hàn Quốc và 17,4% tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), cho thấy lợi ích đáng kể về cán cân thương mại ngay cả trong bối cảnh giá nhập khẩu năng lượng tăng mạnh. Ở hầu hết các nền kinh tế nơi ngành sản xuất công nghệ có tầm quan trọng tương đối cao, tác động tích cực của sự bùng nổ xuất khẩu công nghệ đã vượt trội hơn so với cú sốc năng lượng bất lợi.

Đối với Đông Nam Á, S&P cho biết triển vọng cân bằng giữa hoạt động mạnh mẽ liên quan đến điện tử, nhu cầu nội địa nhìn chung ổn định và áp lực năng lượng. Ngoài việc hưởng lợi từ sự bùng nổ xuất khẩu công nghệ, hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á đang chứng kiến đầu tư vào trung tâm dữ liệu, hỗ trợ xây dựng và chi tiêu vốn.

Nhìn chung, S&P hạ nhẹ dự báo tăng trưởng cho khu vực Đông Nam Á do điều chỉnh giảm mạnh ở Philippines và dự báo ổn định ở những nơi khác so với triển vọng tháng 3, khi S&P điều chỉnh tăng trưởng ở một số quốc gia. Trong khi đó, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, S&P giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cơ bản năm 2026 (không bao gồm Trung Quốc) ở mức 4,5% so với tháng 3, trong khi dự kiến tăng trưởng năm 2027 ở mức 4,4%.

S&P cho biết triển vọng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương được định hình bởi hoạt động kinh tế toàn cầu ổn định, áp lực lên thị trường năng lượng và sự bùng nổ xuất khẩu công nghệ dựa trên AI.