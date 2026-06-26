Microsoft tìm lối đi riêng trong cuộc đua AI

Logo Microsoft tại trụ sở gần Paris ngày 13/5/2024. (Ảnh: AP)

Microsoft gần đây đã có những động thái nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác và tạo hướng đi riêng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Đầu tháng này, tập đoàn phần mềm Mỹ đã giới thiệu các mô hình AI do mình phát triển, hướng tới những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp với chi phí thấp hơn các mô hình tiên tiến của OpenAI, Anthropic và Google.

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cũng công khai phản đối những cảnh báo quá mức về nguy cơ AI xóa sổ việc làm văn phòng hoặc trở thành một loại vũ khí nguy hiểm. Theo ông, các doanh nghiệp không thể vừa đưa ra những cảnh báo như vậy, vừa tiêu thụ lượng điện khổng lồ để xây dựng trung tâm dữ liệu.

Quan hệ hợp tác sớm với OpenAI từng giúp Microsoft tạo lợi thế trong làn sóng AI. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng công ty đang dần đánh mất vị thế đi trước. Giá cổ phiếu Microsoft đã giảm hơn 22% từ đầu năm, mức giảm mạnh nhất trong nhóm các tập đoàn công nghệ lớn. Kể từ mùa thu năm 2025, giá trị thị trường của công ty đã mất hơn 1.000 tỷ USD.

Khách hàng xem máy tính Microsoft tại cửa hàng ở California ngày 29/7/2025. (Ảnh: AP)

Để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, Microsoft không chỉ cần thay đổi thông điệp mà còn phải chứng minh hiệu quả kinh doanh từ AI.

Trong năm nay, tổng chi tiêu đầu tư của Microsoft dự kiến đạt 190 tỷ USD, chủ yếu phục vụ trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng điện. Khoản đầu tư lớn có thể khiến dòng tiền còn lại sau chi tiêu của công ty giảm xuống mức rất thấp, thậm chí chuyển sang âm.

Microsoft cũng vừa ký thỏa thuận 20 năm với tập đoàn năng lượng Chevron. Theo đó, Chevron sẽ xây dựng một nhà máy điện khí để cung cấp năng lượng cho tổ hợp trung tâm dữ liệu lớn của Microsoft tại bang Texas. Tuy nhiên, dự án dự kiến phải đến năm 2028 mới bắt đầu cung cấp điện.

Việc mở rộng năng lực tính toán được xem là rất quan trọng đối với Microsoft. Tăng trưởng của dịch vụ điện toán đám mây Azure đã bị ảnh hưởng do công ty phải phân chia năng lực xử lý cho các dịch vụ AI và hoạt động nghiên cứu nội bộ.

Giới phân tích cho rằng Microsoft cần sớm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của Azure, tương tự những kết quả gần đây của mảng điện toán đám mây Google. Hiện chiến lược AI riêng của Microsoft vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.