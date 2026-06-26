Airwallex huy động 320 triệu USD trong vòng gọi vốn Series H, định giá đạt 11 Tỷ USD

Airwallex, nền tảng tài chính và thanh toán toàn cầu hàng đầu dành cho doanh nghiệp hiện đại, hôm nay chính thức công bố đã huy động thành công 320 triệu USD trong vòng gọi vốn Series H. Khoản đầu tư mới này đưa mức định giá của công ty chạm mốc 11 tỷ USD, tăng mạnh so với mức định giá 8 tỷ USD vào tháng 12/2022.

Vòng gọi vốn lần này được dẫn dắt bởi nhà đầu tư hiện hữu Addition, với sự tham gia của Baillie Gifford, Hummingbird, QED Investors, T. Rowe Price, Hedosophia, Haun Ventures, Đại học Washington tại St. Louis và Amex Ventures.

Khoản đầu tư mới sẽ tạo đà để Airwallex tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm trong lĩnh vực tài chính tự vận hành và thương mại tự động ủy quyền cho AI, mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như phạm vi hiện diện pháp lý sang các thị trường mới. Bên cạnh đó, nguồn vốn này cũng sẽ được sử dụng để tiếp tục mở rộng quy mô đội ngũ nhân sự nhằm kiến tạo phần mềm tài chính thế hệ mới lấy AI làm trọng tâm.

Ông Jack Zhang, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc (CEO) của Airwallex, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng đây là thời khắc mang tính bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử tài chính toàn cầu, và Airwallex đang dồn lực kiến tạo những nền tảng tương xứng để đón đầu xu hướng đó. Một thập kỷ trước, chúng tôi chưa thể hình dung chính xác nền kinh tế tác nhân (agentic economy) sẽ có diện mạo ra sao, nhưng chúng tôi đã sớm đặt những viên gạch đầu tiên. Các giấy phép, mạng lưới kết nối các nền tảng nội địa và hạ tầng thanh toán mà chúng tôi đã dành trọn 10 năm để xây dựng chính là loại cơ sở hạ tầng thiết yếu mà nền kinh tế này đòi hỏi. Nguồn vốn mới sẽ tạo đà để chúng tôi tiến nhanh hơn vào chương phát triển tiếp theo của Airwallex: tài chính tự vận hành, thương mại tự động qua tác nhân AI, và cơ sở hạ tầng cốt lõi để vận hành cả hai lĩnh vực này.”

Ông Lee Fixel, nhà sáng lập quỹ đầu tư Addition, nhận định: “Những nền tảng mà Airwallex đã kiến tạo cực kỳ khó để sao chép. Trong bối cảnh AI đang thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh, những người chiến thắng sẽ là các doanh nghiệp phát triển sản phẩm trực tiếp trên cơ sở hạ tầng tài chính thực thụ, chứ không phải giải pháp bề nổi. Airwallex đã chứng minh được năng lực chuyển hóa nền móng vững chắc đó thành những giải pháp phần mềm mang giá trị thực tiễn trên quy mô lớn.”

Airwallex chính thức công bố hai sáng kiến sản phẩm mới nhằm tăng tốc chiến lược mở rộng sang lĩnh vực tài chính tự vận hành và thương mại tự động qua tác nhân AI là T:0 và Airi.

T:0 là nền tảng tài chính thuần AI hoàn toàn mới của Airwallex, được thiết kế để vận hành toàn diện mọi nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp từ đầu đến cuối. T:0 giúp tự động hóa toàn bộ công tác kế toán, dự phóng tài chính, khai thuế, tuân thủ pháp lý, và lập báo cáo ngay từ ngày đầu tiên hoạt động. Giải pháp này được kiến tạo nhằm mang đến cho các nhà sáng lập hệ thống sổ sách chuyên nghiệp đạt chuẩn Giám đốc Tài chính (CFO), tích hợp sẵn các quy chuẩn tuân thủ mà không đòi hỏi bất kỳ quy trình chuyển đổi dữ liệu phức tạp nào. T:0 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm giới hạn và dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi hơn trong vài tuần tới.

Airi là nền tảng ví tiêu dùng tích hợp năng lực tác nhân AI hoàn toàn mới đến từ Airwallex. Tại thời điểm ra mắt, Airi sẽ được tích hợp sẵn tính năng thanh toán một chạm (one-click checkout) hiện hữu của chúng tôi - một giải pháp đã chứng minh hiệu quả khi giúp nhà bán lẻ kỹ thuật số tăng tới 14% tỷ lệ chuyển đổi thanh toán thành công trong các đợt thử nghiệm ban đầu.

Trong những tháng tới, doanh nghiệp định hướng phát triển Airi vươn tầm thành một cơ sở hạ tầng ví điện tử toàn diện hơn để phục vụ nền thương mại tác nhân AI. Hệ sinh thái này sẽ bao gồm các tính năng ưu việt như thanh toán ủy quyền cho tác nhân, thiết lập hạn mức chi tiêu, kiểm soát phân quyền, và quản lý số dư đa tiền tệ. Việc kết hợp Airi với Bộ giải pháp Thương mại Tự động qua tác nhân (Agentic Commerce Suite) của Airwallex sẽ mang đến cho các đơn vị bán hàng cũng như người tiêu dùng một luồng giao dịch thương mại xuyên suốt từ đầu đến cuối, vận hành trên chính cơ sở hạ tầng đã được cấp phép chuẩn mực của Airwallex.

Airwallex đang mở rộng quy mô với tốc độ bứt phá trong bối cảnh nhu cầu về cơ sở hạ tầng tài chính xuyên biên giới ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Tính đến tháng 3/2026, Airwallex đã chạm mốc 1,3 tỷ USD doanh thu quy đổi theo năm, ghi nhận mức tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tổng khối lượng giao dịch quy đổi theo năm cũng đạt ngưỡng 287 tỷ USD, tăng vọt hơn 120% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hơn 90% doanh thu của Airwallex hiện nay đến từ nhóm khách hàng sử dụng từ hai sản phẩm trở lên. Con số này là minh chứng rõ nét cho mức độ gắn kết chặt chẽ và tỷ lệ ứng dụng sâu rộng của người dùng trên toàn bộ hệ sinh thái nền tảng.