Sự kiện đánh dấu bước tiến đầu tiên trong định hướng phát triển mới của Vietnamobile, với trọng tâm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn, phù hợp với nhu cầu và khả năng triển khai của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, với khối doanh nghiệp SME, nhóm hiện đang chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, quá trình này vẫn đối mặt với nhiều rào cản về nguồn lực và khả năng triển khai các giải pháp công nghệ.

Với hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Vietnamobile đã xây dựng và làm chủ nền tảng hạ tầng kết nối phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Cùng với năng lực tự vận hành và kinh nghiệm phục vụ khách hàng được tích lũy trong nhiều năm, đây là những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển các giải pháp công nghệ, gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường và cộng đồng doanh nghiệp SME.

Thông qua các giải pháp số, Vietnamobile hướng tới việc đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình tối ưu hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng hiệu quả hơn với môi trường kinh doanh số đang không ngừng thay đổi.

TS. Nguyễn Hiền Phương - Tổng Giám đốc Vietnamobile chia sẻ: “Vietnamobile hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giải pháp số thống nhất, nơi năng lực kết nối, dữ liệu và công nghệ được tích hợp để tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng và đối tác. Đây là cách chúng tôi phát huy năng lực kết nối đã được xây dựng trong nhiều năm để tạo ra sự khác biệt, đồng thời mở rộng sang các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số hiệu quả và bền vững hơn.”

Tại Triển lãm Vietnam ICTCOMM 2026, Vietnamobile giới thiệu ba giải pháp mới gồm SME360, InsightOS và CareLink – những sản phẩm được phát triển nhằm giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

SME360 được xây dựng với mục tiêu giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận chuyển đổi số một cách thuận tiện và hiệu quả hơn. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh trên một nền tảng thống nhất, từ hoạt động quản trị, bán hàng đến chăm sóc khách hàng.

Thông qua việc tích hợp nhiều tác vụ trên cùng một nền tảng, SME360 giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả vận hành, từ đó tập trung nguồn lực cho các hoạt động tăng trưởng.

Cùng với đó, trong khi dữ liệu ngày càng trở thành tài sản quan trọng, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc khai thác hiệu quả nguồn lực này, InsightOSđược phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu hiện có.

Thông qua các công cụ phân tích và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, InsightOS hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện xu hướng, đánh giá hiệu quả hoạt động, phát hiện cơ hội tăng trưởng và đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác hơn.

CareLink được phát triển dành cho bệnh viện, phòng khám, các đơn vị chăm sóc sức khỏe và mô hình thăm khám từ xa nhằm hỗ trợ số hóa quy trình quản lý và vận hành trên một nền tảng thống nhất. Giải pháp giúp các cơ sở y tế quản lý dữ liệu hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường khả năng kết nối và tương tác với người bệnh trong suốt quá trình chăm sóc.

Từ tối ưu công tác vận hành đến hỗ trợ theo dõi sức khỏe linh hoạt, CareLink góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và người bệnh, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn trong môi trường y tế số hiện đại.

Ông Lưu Thanh Sơn - Phó Giám đốc Network Planning & Performance Vietnamobile, chia sẻ: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc được kết nối mà quan trọng hơn là có công cụ để hỗ trợ quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. Với hệ sinh thái giải pháp được giới thiệu tại Vietnam ICTCOMM 2026, chúng tôi mong muốn mang đến cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối SME, những công cụ công nghệ dễ tiếp cận, dễ triển khai và có thể ‘cá nhân hoá’ phù hợp với nhu cầu thực tế. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.”



