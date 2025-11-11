Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai thấy Đỗ Xa Mí sinh năm 1964 liên hệ ngay với Cơ quan điều tra

11-11-2025 - 06:59 AM | Xã hội

Công an TP Hà Nội truy nã Đỗ Xa Mí, kẻ giả danh cán bộ Bộ Quốc phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đỗ Xa Mí (SN 1964; thường trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Mí kiếm sống bằng nghề môi giới mua bán nhà đất. Đối tựng nói dối mình là cán bộ của Bộ Quốc Phòng để dụ dỗ nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản. 

Ai thấy Đỗ Xa Mí sinh năm 1964 liên hệ ngay với Cơ quan điều tra- Ảnh 1.

Nguồn: Công an TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xa Mí về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Xa Mí.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0932619686), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

truy nã Đỗ Xa Mí

