Ai thấy Nguyễn Thế Dũng sinh năm 1995, báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất

12-11-2025 - 13:50 PM | Xã hội

Công an Hà Tĩnh truy tìm Nguyễn Thế Dũng (SN 1995, xã Đồng Lộc) liên quan vụ vận chuyển ma túy; ai phát hiện báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Ngày 12/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định truy tìm người có dấu hiệu tội phạm “vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 17/7 tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Quyết định truy tìm Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1995 tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; số CCCD 042095008936, cấp ngày 16/2/2023; Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh xá, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,65m; tóc cắt ngắn, trán cao, long mày rậm, sóng mũi thẳng.

Các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng khi phát hiện Nguyễn Thế Dũng thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Tĩnh ( trực tiếp là đồng chí Điều tra viên Nguyễn Trọng Giang; số điện thoại 0986724779 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý.

