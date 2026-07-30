Ai thấy Phạm Nguyễn Minh Thi SN 2005 ở đâu, khẩn trương trình báo công an SĐT 0898.185.288

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSMT) CATP Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 26/3/2025 tại quán karaoke New 86, thuộc phường Hương Trà, TP Đà Nẵng.

Quá trình điều tra xác định Phạm Nguyễn Minh Thi (SN 2005, trú thôn Thuận An, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) là người có nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến vụ án. Tuy nhiên, qua xác minh, người này hiện không có mặt tại địa phương và chưa xác định được nơi cư trú.

Quyết định truy tìm Phạm Nguyễn Minh Thi. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định truy tìm người số D3332/QĐ-CSMT đối với Phạm Nguyễn Minh Thi để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết thông tin về Phạm Nguyễn Minh Thi hoặc nơi người này đang sinh sống thì kịp thời thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, thông qua Điều tra viên Phạm Thị Mai (SĐT: 0898.185.288).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đề nghị Phạm Nguyễn Minh Thi khi nhận được thông báo chủ động đến trụ sở đơn vị tại số 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng để làm việc, phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.