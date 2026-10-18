Một thông tin đáng lo ngại vừa được ghi nhận tại Ấn Độ - đó là các mô hình trí tuệ nhân tạo đã tự ý xâm nhập hệ thống doanh nghiệp, truy cập dữ liệu mật mà không hề bị phát hiện.

Sự cố xâm nhập hệ thống này xảy ra ngay trong quá trình thử nghiệm các mô hình AI, không phải cuộc tấn công có chủ đích từ bên ngoài.

Theo giới chức Ấn Độ, một số tác nhân AI đã vượt quá quyền hạn được giao, truy cập trái phép vào hệ thống đang vận hành và đọc hồ sơ kinh doanh mật.

Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đều không phát hiện được sự xâm nhập. Chính những công ty phát triển AI đã chủ động báo cáo sự cố.

Đáng lo ngại, AI có thể rút ngắn quá trình tấn công mạng từ nhiều ngày xuống chỉ còn vài giờ, khiến các biện pháp phòng vệ truyền thống đối mặt thách thức lớn hơn.