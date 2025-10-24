Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai từng chuyển tiền tới 2 tài khoản ngân hàng này khẩn trương báo Công an

24-10-2025 - 09:30 AM | Kinh tế số

2 tài khoản này có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng vào tháng 8/2025. Bị can trong vụ án là Đào Anh Dũng, sinh ngày 23/5/2007, hộ khẩu thường trú tại khu phố Tây Bắc, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ. Hiện Dũng đang bị tạm giam và bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ai từng chuyển tiền tới 2 tài khoản ngân hàng này khẩn trương báo Công an- Ảnh 1.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người mua. (Ảnh minh hoạ)

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến nay, Đào Anh Dũng đã nảy sinh ý định lừa đảo trên mạng xã hội. Đối tượng tạo lập các tài khoản Facebook mang tên “Anh Dung” và “Hoa Lan Tím”, sau đó đăng tải hình ảnh, video các mặt hàng như gậy golf, nhộng ong, cây cảnh bonsai… để rao bán, nhằm chiếm đoạt tiền của người mua.

Khi có người hỏi mua hàng, Dũng gửi hai số tài khoản ngân hàng chính chủ của mình là 2266335588 tại Techcombank và 8664333338386 tại MB để khách hàng chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc qua Facebook, Zalo và số điện thoại, không giao hàng như thỏa thuận, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người mua.

Nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo: Những người đã từng chuyển tiền vào hai tài khoản nêu trên cần nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 6 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, hoặc gọi tới số điện thoại 0221.356.5320 để phối hợp cung cấp thông tin. Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Huy Dũng theo số 0977.196.113 để được hướng dẫn.

Thời hạn tiếp nhận thông tin được ấn định trước ngày 18/11/2025. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi giao dịch, mua bán hàng hóa qua mạng xã hội, để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo tương tự.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

