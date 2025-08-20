AIA Việt Nam đồng hành cùng người trụ cột vun đắp hạnh phúc, bảo vệ tương lai gia đình

Ngày 01/08/2025, AIA Việt Nam chính thức ra mắt các sản phẩm bảo hiểm mới bao gồm Bảo hiểm liên kết chung AIA – Khỏe Bình An hướng đến việc bảo vệ người trụ cột trong gia đình và Bảo hiểm liên kết chung AIA – Vững Tương Lai hướng đến việc kế hoạch và đảm bảo hành trình học vấn cho con.

Các sản phẩm bảo hiểm này được thiết kế dành cho nhóm khách hàng phổ thông có nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm đa dạng, được kết hợp cùng các sản phẩm bảo hiểm đã triển khai của AIA Việt Nam giúp toàn diện hóa việc bảo vệ cho Khách hàng nhằm hướng đến cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng người trụ cột gia đình không chỉ là người tạo ra thu nhập chính mà còn là chỗ dựa tinh thần, nâng đỡ mọi ước mơ của người thân. Một kế hoạch bảo vệ đúng và đủ không chỉ bảo vệ người trụ cột mà còn gìn giữ bình an, niềm tin và tương lai cho cả gia đình.

Bảo hiểm liên kết chung AIA – Khỏe Bình An và Bảo hiểm liên kết chung AIA – Vững Tương Lai được phát triển với mong muốn đồng hành cùng người Việt Nam khuyến khích lối sống khỏe, hỗ trợ tích lũy bền vững và đồng hành dài hạn trên hành trình vun đắp hạnh phúc và tương lai gia đình.”

Giải pháp bảo vệ người trụ cột ưu việt

Được thiết kế dựa trên vai trò và nhu cầu thực tế của người trụ cột, Bảo hiểm liên kết chung AIA – Khỏe Bình An mang đến quyền lợi bảo hiểm gia tăng hằng năm, với hệ số bảo vệ tăng cường 5% qua mỗi năm hợp đồng, tối đa lên đến 50% Số tiền Bảo hiểm (STBH). Cơ chế này giúp người trụ cột chủ động ứng phó với những thay đổi về chi phí sinh hoạt và trách nhiệm tài chính trong tương lai, từ đó góp phần duy trì điều kiện sống của gia đình và bảo vệ các kế hoạch dài hạn trước những biến cố bất ngờ trong tương lai.

Không chỉ tập trung vào bảo vệ tài chính, AIA Việt Nam còn mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện thông qua chương trình AIA Vitality. Chương trình này khuyến khích khách hàng duy trì lối sống lành mạnh bằng cách tập thể dục thường xuyên, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khách hàng tích cực duy trì lối sống lành mạnh có thể được thưởng thêm tối đa đến 30% STBH.

Mỗi nỗ lực chăm sóc bản thân đều được ghi nhận và tưởng thưởng bằng các ưu đãi hấp dẫn từ hệ sinh thái các đối tác như Tiki, Shopee, Grab, Big C, Medlatec, Samsung, Garmin…, cùng nhiều phần thưởng trong hành trình sống khỏe đầy phong cách.

Ngoài ra, khách hàng đồng hành lâu dài cùng AIA có đủ điều kiện sẽ được nhận Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí là 3% của Phí bảo hiểm cơ bản đã đóng cho năm hợp đồng nhận thưởng.

Đồng hành cùng người trụ cột bảo vệ tương lai học vấn cho con

Giấc mơ học vấn của con luôn bắt đầu từ sự chuẩn bị hôm nay của cha mẹ. Chi phí học vấn gia tăng, khoản tài chính bạn tiết kiệm hôm nay có thể sẽ không còn đáp ứng được cho nhu cầu học tập của con trong 10-15 năm nữa. Điều này đòi hỏi một kế hoạch tài chính bài bản và chủ động ngay từ bây giờ, để tương lai học vấn của con không bị gián đoạn vì biến cố tài chính hoặc áp lực chi tiêu đè nặng lên vai người trụ cột.

AIA tự hào đồng hành với khách hàng trong hành trình chuẩn bị cho tương lai. Với Bảo hiểm liên kết chung AIA – Vững Tương Lai, Khách hàng có thể cá nhân hóa việc lựa chọn được STBH phù hợp với dự định và khả năng tài chính cá nhân.

Sức khỏe người trụ cột là nền tảng để gia đình luôn vững vàng, đảm bảo cho con một tương lai tươi sáng. Vì thế, đầu tư cho thế hệ mai sau có một bệ phóng chắc chắn và vững chãi không chỉ dừng lại ở việc “chuẩn bị cho rủi ro”, mà còn là chủ động sống lành mạnh mỗi ngày, bảo vệ sức khỏe cho người trụ cột. Chính vì vậy, Bảo hiểm liên kết chung AIA – Vững Tương Lai cũng tích hợp chương trình AIA Vitality, khuyến khích lối sống lành mạnh bằng các phần thưởng hấp dẫn và ưu đãi thiết thực dành riêng cho khách hàng có xu hướng sống khỏe.

Khi tham gia Bảo hiểm liên kết chung AIA – Vững Tương Lai và đạt đủ điều kiện, tại Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5 và mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng sau đó, đối với hợp đồng chưa từng mất hiệu lực và phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ, liên tục, đúng hạn và không có giao dịch rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản trong năm tính thưởng, Khách hàng sẽ nhận được Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí là 3% của Phí bảo hiểm cơ bản đã đóng cho năm hợp đồng nhận thưởng.