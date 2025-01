AirPods 4 "sập" giá còn 2,8 triệu đồng, bản có chống ồn ANC sale cuối năm cũng chỉ 3,6 triệu đồng

AirPods 4 và AirPods 4 ANC là hai mẫu tai nghe không dây mới nhất được Apple ra mắt vào tháng 9/2024, mang đến nhiều cải tiến về thiết kế và tính năng so với thế hệ trước. Cả hai đều được trang bị chip H2, cải thiện hiệu suất xử lý âm thanh và khả năng kết nối. Ngoài ra, thiết kế thân tai nghe ngắn hơn và hộp sạc nhỏ gọn hơn với cổng USB-C mang đến sự tiện lợi và hiện đại hơn.

AirPods 4 với thiết kế mới - Ảnh: Tuấn Lê

Một điểm nổi bật của AirPods 4 là tính năng Adaptive Audio, cho phép tùy chỉnh âm thanh theo môi trường sử dụng. Tính năng này kết hợp cùng Spatial Audio giúp tái tạo không gian âm thanh 3D, nâng cao trải nghiệm nghe nhạc, xem phim. Đối với phiên bản AirPods 4 ANC, Apple đã tích hợp khả năng chống ồn chủ động (ANC) và chế độ Transparency, hỗ trợ người dùng sử dụng linh hoạt trong các môi trường khác nhau.

Trải nghiệm AirPods 4 ANC - Ảnh: Tuấn Lê

Thời lượng pin của cả hai mẫu cũng được nâng cấp đáng kể. AirPods 4 có thể sử dụng liên tục 7 giờ và lên đến 36 giờ khi kết hợp hộp sạc, trong khi AirPods 4 ANC duy trì thời lượng 6 giờ và tổng cộng 30 giờ với hộp sạc.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết trải nghiệm AirPods 4 của chúng tôi tại đây.

Giá bán và khuyến mãi cuối năm

Theo giá niêm yết ban đầu, AirPods 4 bản tiêu chuẩn có giá 3,49 triệu đồng, trong khi phiên bản AirPods 4 ANC có giá 4,79 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp khuyến mãi cuối năm, mức giá giảm sâu đã được áp dụng khi người dùng mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là trên Shopee, đưa AirPods 4 xuống chỉ còn 2,8 triệu đồng và AirPods 4 bản chống ồn ANC còn 3,6 triệu đồng.

Để nhận được mức giá này, người dùng cần mua trong các ngày sale lớn của Shopee như ngày 20 hoặc 25 tới đây. Bằng cách áp dụng mã giảm giá của Shopee với giá trị từ 12% đến 15%, giá sản phẩm sẽ được giảm đáng kể. Ngoài ra, các ưu đãi thanh toán từ ngân hàng cũng có thể giúp tiết kiệm thêm, chẳng hạn giảm 350.000 đồng cho đơn hàng từ 3,5 triệu đồng hoặc 250.000 đồng cho đơn hàng từ 2 - 2,5 triệu đồng, tùy thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ.

Giá AirPods 4 ngày sale trên Shopee chỉ từ 2,89 triệu đồng, bản có chống ồn chủ động cũng giảm chỉ còn 3,6 triệu đồng khi áp dụng các mã giảm giá lớn và ưu đãi thanh toán - Ảnh: Thế Duyệt

Mức giá này được đánh giá là thấp nhất từ trước đến nay cho AirPods 4 kể từ khi được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái, biến đây trở thành dòng tai phù hợp cũng như đáng mua nhất đối với người dùng Việt. Với mức giá hợp lý và loạt tính năng nâng cấp, AirPods 4 hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng, đặc biệt phiên bản hỗ trợ chống ồn ANC còn giúp lọc tiếng ồn, hỗ trợ tốt hơn trong nhiều tình huống sử dụng.

Theo báo cáo từ IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker (Q1 2024), Apple tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường thiết bị đeo toàn cầu, với dòng sản phẩm AirPods đóng góp đáng kể vào doanh số bán hàng của hãng. Trong quý 1 năm 2024, Apple đã xuất xưởng 20,6 triệu thiết bị, chiếm 18,2% thị phần toàn cầu. Mặc dù doanh số AirPods giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước do áp lực kinh tế và thiếu các cải tiến lớn, AirPods vẫn được xem là dòng tai nghe không dây phổ biến nhất trên thế giới.

AirPods vẫn luôn dẫn đầu thị trường qua từng quý - Ảnh: IDC

Các số liệu này cho thấy sức hút mạnh mẽ của AirPods trong phân khúc cao cấp, dù chịu sự cạnh tranh từ các thương hiệu như Xiaomi và Huawei với các sản phẩm đa dạng. IDC nhận định rằng khả năng tích hợp giữa AirPods và hệ sinh thái Apple, bao gồm iPhone và Apple Watch, vẫn là lợi thế quan trọng giúp dòng tai nghe này duy trì sức cạnh tranh.

