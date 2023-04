Aiwa Thân khỏe Tâm an của Aiwado được chứng nhận cho chất lượng chuẩn Nhật

Từ đó, Aiwado tạo ra sản phẩm cao cấp Aiwa – Sữa cho Thân khoẻ Tâm an đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y Tế Nhật Bản dành cho người trưởng thành, trung & cao tuổi.



Aiwa được Hiệp hội Y Tế Nhật Bản chứng nhận

Vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe nhất của đất nước đứng đầu về tuổi thọ trung bình cao của người dân (theo Thống kê Y tế Thế giới - World Health Statistics, được công bố bởi WHO), ngày 21/4/2023 tại khách sạn Sheraton Hồ Chí Minh, Aiwa - Thân khỏe Tâm an tự hào khi được Hiệp hội trao đổi Y Tế Nhật Bản chính thức chứng nhận và đánh giá cao trong việc chăm sóc sức khỏe người trưởng thành, trung & cao tuổi toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Aiwado ứng dụng nền khoa học dinh dưỡng hàng đầu

Vào những năm 60 thế kỷ 20, tuổi thọ của người Nhật thấp nhất trong nhóm nước G7 tuy nhiên hiện nay Nhật Bản đã vươn lên thành đất nước đứng đầu thế giới về tuổi thọ trung bình. Bí quyết đằng sau tuổi thọ đáng mơ ước chính là lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng ứng dụng các nghiên cứu khoa học, người Nhật rất quan trọng hàm lượng dinh dưỡng thông qua thực phẩm. Nhật Bản cũng nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắt khe trong việc đánh giá toàn diện về chất lượng sản xuất, giá trị dinh dưỡng, nguồn gốc nguyên liệu cũng như các sự đóng góp trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần & thể chất của người dân.

Vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe đó, Aiwado đã chứng minh được chất lượng trong sản phẩm Aiwa - Sữa cho Thân khỏe Tâm an, giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người trưởng thành, trung & cao tuổi cả về thân thể lẫn tâm trí.

Nhận định về công dụng của sản phẩm Aiwa Thân khỏe Tâm an, Đại diện Hiệp hội trao đổi Y Tế Nhật Bản – Ông Ohshima Junya chia sẻ: "Việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học dinh dưỡng từ Nhật Bản để tạo nên công thức Thân Tâm trong sản phẩm Aiwa không những giúp người trưởng thành, trung và cao tuổi có một thân thể khoẻ mạnh mà còn giúp tâm trí thư thái, làm dịu não bộ. Việc chăm sóc sức khoẻ tinh thần là điều vô cùng quan trọng nhưng phần lớn các nhãn hàng trên thị trường hiện nay vẫn chưa chú trọng đến. Do đó, với sự chăm sóc toàn diện từ Aiwa, chúng tôi tin rằng Aiwa Thân khỏe Tâm an được Hiệp hội trao đổi Y Tế Nhật Bản chứng nhận sẽ là thành tựu quan trọng trong hành trình nâng cao tuổi thọ của người dân Việt Nam".

Aiwa - Thân khỏe Tâm an sở hữu Công thức Thân Tâm, tiên phong tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y Tế Nhật Bản và đồng thời được Hiệp hội Trao đổi Y Tế Nhật Bản chứng nhận.

Ra mắt thị trường Việt Nam, Aiwa Thân khỏe Tâm an đã nhận được sự tin yêu từ khách hàng về chất lượng toàn diện. Bên cạnh đó, Aiwa cũng nhận được sự đánh giá cao với công thức Thân Tâm độc quyền.

Theo ông Nguyễn Huy Hồng Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Aiwado chia sẻ: "Aiwa Thân khỏe Tâm an đã thành công trong việc tạo nên sự khác biệt trên thị trường nhờ vào công thức Thân Tâm, không những giúp cho người trưởng thành, trung và cao tuổi có thân thể khoẻ mạnh mà còn giúp tâm trí thư thái, làm dịu não bộ giúp ngủ ngon sâu giấc, tinh thần thư thái và minh mẫn. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi sản phẩm Aiwa Thân khỏe Tâm an được Hiệp hội Trao đổi Y Tế Nhật Bản chứng nhận, thể hiện sự uy tín nhân đôi và là bước tiến trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời của Aiwado".

Sở hữu công thức Thân Tâm độc quyền, với 30 dưỡng chất bồi bổ cơ thể, tốt cho hệ tim mạch, chăm sóc hệ cơ xương khớp, nâng cao hệ miễn dịch như Plant Sterol, MUFAs, PUFAs, HMB, Glucosamine Sulfate, Vitamin A, C, E… đặc biệt 2 dưỡng chất làm dịu não bộ Lacitum & GABA Nhật Bản giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh, giảm căng thẳng, tăng cảm giác thoái mái, duy trì giấc ngủ tự nhiên từ đó giúp ngủ ngon & sâu giấc hơn.

Với công nghệ sản xuất hiện đại, thành phần dinh dưỡng cao cùng hương vị tự nhiên, Aiwa Thân khỏe Tâm an sẽ là giải pháp toàn diện cho người cao tuổi chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Cùng những thành quả được khẳng định bằng sự tin yêu của khách hàng, Aiwado chắc chắn sẽ mang tới thêm nhiều sản phẩm chất lượng, vững vàng cùng sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời cho người dân Việt Nam.

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Aiwa (Aiwa) đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y Tế Nhật Bản, đồng thời được Hiệp hội trao đổi Y Tế Nhật Bản chứng nhận.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Aiwado

Hotline Aiwado Care: 1900 6093

Website: https://aiwado.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/aiwado.com.vn/

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần thực phẩm Aiwado

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhận, Thành phố Hồ Chí Minh