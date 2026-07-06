Alibaba nói không với Claude Code: Khi AI không còn chỉ cạnh tranh về sức mạnh, mà còn là cuộc chiến niềm tin và bảo mật

Cuộc cạnh tranh giữa các mô hình trí tuệ nhân tạo đang bước sang một giai đoạn mới, nơi hiệu năng không còn là yếu tố duy nhất quyết định thắng thua.

Theo hãng tin Reuters, Alibaba sẽ cấm nhân viên sử dụng Claude Code trong môi trường làm việc kể từ ngày 10/7, sau khi xuất hiện những lo ngại nội bộ liên quan đến các cơ chế được cho là có khả năng nhận diện môi trường vận hành của phần mềm.

Dù đây chưa phải là thông báo chính thức từ Alibaba và công ty từ chối bình luận, động thái này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu.

Điều đáng chú ý là Reuters không khẳng định Claude Code chứa "backdoor" hay cửa hậu theo nghĩa truyền thống. Hãng tin chỉ cho biết quyết định của Alibaba xuất phát từ những phân tích gần đây của cộng đồng lập trình viên, trong đó phát hiện một số đoạn mã có chức năng kiểm tra môi trường thực thi, làm dấy lên lo ngại về khả năng công cụ nhận biết người dùng hoặc hệ thống đang hoạt động tại Trung Quốc.

Một tính năng bảo vệ hay một rủi ro bảo mật?

Tranh cãi xoay quanh Claude Code phản ánh một vấn đề ngày càng phổ biến trong kỷ nguyên AI agent. Khi các công cụ lập trình thông minh được trao nhiều quyền hơn để truy cập mã nguồn, đọc cấu trúc hệ thống, thực thi lệnh và kết nối Internet, các nhà phát triển cũng phải bổ sung nhiều cơ chế nhằm bảo vệ chính sản phẩm của mình khỏi việc bị sao chép hoặc khai thác trái phép.

Theo Reuters, Anthropic xác nhận rằng từ tháng 3 năm nay, hãng đã bổ sung một số cơ chế nhằm chống việc bán lại trái phép Claude Code cũng như ngăn chặn hành vi "model distillation", tức sử dụng đầu ra của Claude để huấn luyện các mô hình AI khác.

Điều này đồng nghĩa với việc các đoạn mã kiểm tra môi trường thực sự tồn tại, nhưng mục đích được Anthropic giải thích là để bảo vệ tài sản công nghệ chứ không phải cài đặt cửa hậu hay thu thập dữ liệu người dùng.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh mạng, ranh giới giữa một tính năng bảo vệ hợp pháp và một cơ chế có thể tạo ra rủi ro luôn rất mong manh. Chỉ cần một công cụ có khả năng nhận diện môi trường hoạt động hoặc thu thập thêm thông tin về hệ thống, nhiều doanh nghiệp cũng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhất, đặc biệt nếu công cụ đó được sử dụng để truy cập vào những kho mã nguồn có giá trị hàng tỷ USD.

Nếu chỉ nhìn vào yếu tố kỹ thuật, quyết định của Alibaba có thể được xem là một biện pháp quản trị rủi ro thông thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, câu chuyện còn mang màu sắc của cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các ông lớn AI.

Reuters nhắc lại rằng trước đó Anthropic từng cáo buộc Alibaba có hành vi sử dụng đầu ra của Claude để phục vụ quá trình huấn luyện các mô hình AI khác, một hoạt động thường được gọi là "distillation". Đây là vấn đề đang gây tranh cãi trong toàn ngành AI khi các công ty đều tìm cách bảo vệ mô hình của mình trước nguy cơ bị đối thủ khai thác để rút ngắn thời gian phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc Alibaba yêu cầu nhân viên chuyển sang sử dụng Qoder, nền tảng hỗ trợ lập trình do chính hãng phát triển, không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào công cụ nước ngoài mà còn tăng khả năng kiểm soát dữ liệu nội bộ. Đây cũng là xu hướng đang xuất hiện ngày càng rõ tại Trung Quốc khi các doanh nghiệp lớn ưu tiên sử dụng các giải pháp AI "cây nhà lá vườn" thay vì các dịch vụ đến từ Mỹ.

Cuộc chiến AI giờ đây là cuộc chiến về lòng tin

Những năm đầu của làn sóng AI tạo sinh, cuộc đua chủ yếu xoay quanh việc mô hình nào thông minh hơn, trả lời nhanh hơn hay lập trình tốt hơn. Nhưng khi AI bắt đầu tham gia trực tiếp vào quy trình phát triển phần mềm của doanh nghiệp, tiêu chí đánh giá đã thay đổi.

Một AI có thể tạo ra đoạn mã hoàn hảo nhưng nếu doanh nghiệp không chắc chắn công cụ đó đang thu thập những gì, gửi dữ liệu đi đâu hay có cơ chế hoạt động như thế nào, hiệu năng sẽ không còn là yếu tố quyết định.

Chính vì vậy, các hãng AI đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới về tính minh bạch, khả năng kiểm toán và niềm tin. Doanh nghiệp ngày càng yêu cầu các nhà cung cấp phải giải thích rõ cách thức công cụ hoạt động, dữ liệu nào được thu thập và những cơ chế bảo vệ nào được tích hợp bên trong hệ thống.

Đó cũng là lý do một quyết định nội bộ của Alibaba lại tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường. Nó phản ánh thực tế rằng AI agent đang trở thành hạ tầng cốt lõi của doanh nghiệp, nơi bất kỳ nghi ngờ nào về bảo mật cũng có thể dẫn tới những thay đổi lớn trong chiến lược sử dụng công nghệ.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng công khai cho thấy Claude Code chứa cửa hậu hay thực hiện hành vi đánh cắp dữ liệu. Những gì Reuters ghi nhận là các quan ngại nội bộ, cùng lời xác nhận từ Anthropic về sự tồn tại của các cơ chế chống sao chép mô hình. Tuy nhiên, vụ việc cũng là lời nhắc nhở rằng trong kỷ nguyên AI, niềm tin có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng không kém chính năng lực của mô hình.

*Nguồn: Reuters