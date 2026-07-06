Công an yêu cầu người dân Hà Nội cập nhật ngay một quyền lợi đặc biệt

Tổ công tác đang tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho chủ cơ sở

Ngày 03/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chính thức đưa tiện ích "Tư vấn an toàn điện và PCCC" lên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Tiện ích giúp người dân, cơ quan, doanh nghiệp gửi yêu cầu để được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và ngành Điện tư vấn về an toàn trong sử dụng điện, phòng ngừa cháy, nổ ngay tại nhà ở hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngay sau khi tiện ích được triển khai thí điểm trên địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Vĩnh Hưng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành Điện và chính quyền địa phương hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng tiện ích, kịp thời tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn.

Giao diện trực quan của tiện ích trên điện thoại đã được người dân tiếp cận sử dụng rất nhanh

Thực tế tại phường Vĩnh Hưng, ngay sau khi tiếp nhận đề nghị tư vấn của một cơ sở kinh doanh nhà trọ qua ứng dụng iHanoi, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Hưng, UBND phường và Công an phường đến trực tiếp cơ sở để kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống điện, hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục các tồn tại, bổ sung các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện.

Chia sẻ sau khi được tư vấn, chị Vũ Hồng Nhung, chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ tại phường Vĩnh Hưng cho biết: "Trước đây tôi chỉ biết thuê thợ điện lắp đặt mà chưa hiểu rõ những yêu cầu để bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ. Sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn, tôi đã nhận biết rõ các nguy cơ mất an toàn và sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho nhà trọ của gia đình."

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 63,1% tổng số vụ cháy trên địa bàn Thành phố. Trong khi đó, thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho thấy, riêng tháng 6/2026, 81,5% số vụ cháy trên cả nước có nguyên nhân từ sự cố hệ thống, thiết bị điện. Đây là những con số cho thấy việc chủ động kiểm tra, đánh giá và sử dụng điện an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp chủ động sử dụng tiện ích "Tư vấn an toàn điện và PCCC" trên ứng dụng iHanoi khi có nhu cầu kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống điện tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thông qua tiện ích này, lực lượng chức năng sẽ kịp thời tư vấn, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn, góp phần hạn chế cháy, nổ do sự cố điện và xây dựng môi trường sống an toàn cho cộng đồng.