Tin vui với hàng nghìn người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại

Tổng cộng 112 đội hình đại diện cho 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức được đăng ký cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) tại ENC 2026. Trong đó, 32 đội tuyển sẽ góp mặt tại Vòng Chung kết ENC, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận vé mời trực tiếp dựa trên thứ hạng ENC Rankings 2026.

Hệ thống này đánh giá, tích lũy và xếp hạng thành tích của các tuyển thủ trong đội hình đã đăng ký trên tất cả các giải đấu chính thức của Riot Games tính đến ngày 14 tháng 06 năm 2026. Các quốc gia và vùng lãnh thổ nhận vé mời trực tiếp có đội hình được đăng ký như sau:

1. TRUNG QUỐC - Bin, Tian, Knight, JackeyLove, ON, Flandre (Dự bị) và Monki (Dự bị)

2. HÀN QUỐC - Zeus, Canyon, Faker, Gumayusi, Keria và Zeka (Dự bị)

3. PHÁP - Adam, SkewMond, nuc, Caliste, Zoelys, Sheo (Dự bị) và Hans Sama (Dự bị)

4. VIỆT NAM - Kiaya, Hizto, Dire, Eddie, Taki, Aresss (Dự bị) và SofM (Dự bị)

5. BRAZIL - Xyno, Tatu, Tutsz, Ayu, Frosty, zynts (Dự bị) và Morttheus (Dự bị)

6. HOA KỲ - Dhokla, Blaber, APA, Yeon, huhi, Gryffinn (Dự bị) và DARKWINGS (Dự bị)

7. ĐÀI BẮC TRUNG HOA - 1Jiang, Junjia, hongQ, Doggo và ShiauC

8. ĐAN MẠCH - Wunder, Cboi, Caps, Zven, Doss, Carlsen (Dự bị) và Woldjo (Dự bị)

9. THỔ NHĨ KỲ - BrokenBlade, Rhilech, Serin, Aetinoth, Fleshy, Parus (Dự bị) và Closer (Dự bị)

10. HY LẠP - Embryos, Pallet, Vladi, Comp, Labrov, Drofan (S) và Peppe (Dự bị)

11. BA LAN - Tracyn, Inspired, Czajek, Harpoon, Busio, Jankos (Dự bị) và Trymbi (Dự bị)

12. ARGENTINA - Ackerman, Kaze, Ceo, Josedeodo, ZOEN, Enga (Dự bị) và Lyonz (Dự bị)

13. TÂY BAN NHA - Myrwn, Elyoya, Alvaro, Hydra, Flakked, Oscarinin (Dự bị) và Legolas (Dự bị)

14. CANADA - Vulcan, Spirax, Massu, KryRa, Zamudo, Jojopyun (Dự bị) và Sheiden (Dự bị)

15. THỤY ĐIỂN - Yike, Rekkles, Thebausffs, UNFORGIVEN, SlowQ, Krye (Dự bị) và Mishigu (Dự bị)

16. CỘNG HÒA SÉC - Carzzy, Jackies, Twight, Bobista, Humanoid, OMON (Dự bị) và Patrik (Dự bị)

Đứng đầu danh sách ứng cử viên vô địch nội dung League of Legends tại ENC 2026 là Trung Quốc, đội tuyển sở hữu dàn tuyển thủ đẳng cấp quốc tế cùng ba nhà vô địch thế giới gồm Tian, JackeyLove và Flandre. Đội hình này còn quy tụ bộ ba trụ cột của Bilibili Gaming là Bin, Knight và ON, những người vừa giành chức vô địch LPL thứ ba liên tiếp cũng như danh hiệu First Stand 2026.

Việc Hàn Quốc góp mặt trong nhóm hạt giống hàng đầu cũng không phải điều bất ngờ. Là quốc gia sở hữu bề dày lịch sử thành công bậc nhất trong League of Legends, sáu tuyển thủ của đội tuyển này đã giành tổng cộng 16 chức vô địch thế giới, trong đó Faker, tuyển thủ giàu thành tích nhất lịch sử bộ môn, sở hữu tới 6 danh hiệu.

Đồng hành cùng anh là người đồng đội tại T1 và nhà vô địch EWC 2024 Keria cùng nhà vô địch EWC 2025 và tuyển thủ đi rừng của Gen.G là Canyon, bên cạnh bộ ba Zeus, Gumayusi và Zeka đến từ Hanwha Life Esports.

Hàn Quốc và Trung Quốc bước vào bộ môn League of Legends tại ENC với vị thế ứng cử viên hàng đầu nhờ vào những thành công quốc tế của tuyển thủ trong đội hình. Tuy nhiên, nhiều đội tuyển khác cũng đang hướng tới việc tạo nên bất ngờ và khẳng định tên tuổi của họ trên đấu trường toàn cầu.

Với người hâm mộ Việt Nam, việc đội tuyển giành vé trực tiếp tham dự Vòng Chung kết League of Legends tại ENC 2026 khẳng định vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên đấu trường League of Legends quốc tế. Xếp hạng thứ tư trên ENC Rankings, Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là một trong các đội tuyển được đánh giá cao nhất, với đội hình quy tụ những cái tên quen thuộc như Kiaya, Eddie và Taki cùng sự góp mặt của SofM trong vai trò tuyển thủ dự bị.

Đội tuyển sẽ hướng tới việc tiếp nối thành công mà Việt Nam đã đạt được trên đấu trường quốc tế và đại diện Việt Nam tranh tài cùng những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Đại diện cho Hoa Kỳ là một siêu đội hình LCS quy tụ nhà vô địch LCS Mùa Xuân 2026 Dhokla của LYON, bộ đôi Blaber và APA của Cloud9, xạ thủ có tố chất đột phá Yeon từ Team Liquid, và tuyển thủ hỗ trợ kỳ cựu Huhi của Sentinels, đội tuyển đã giành quyền tham dự EWC 2026.

Châu Âu sở hữu hàng loạt đội tuyển quốc gia đáng chú ý với nhiều ngôi sao đến từ LEC. Đan Mạch đặt mục tiêu tạo dấu ấn với những tuyển thủ mang tính biểu tượng như Caps và Wunder, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ được dẫn dắt bởi BrokenBlade của G2 Esports, còn đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu ngôi sao Elyoya của MKOI.

Tuy vậy, tâm điểm chú ý sẽ là đội tuyển Pháp. Xếp hạng ba trên ENC Rankings, đội tuyển này quy tụ nhiều tuyển thủ xuất sắc với những cái tên nổi bật như Hans Sama và SkewMond của G2 Esports, cũng như thần đồng được đánh giá cao bậc nhất châu Âu là Caliste.

14 đội tuyển khác cũng đã giành quyền góp mặt tại vòng đấu chính thông qua các vòng loại khu vực trực tuyến diễn ra tại châu Á, Đông Âu, Tây Âu, Trung Đông/Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Đông Nam Á/Châu Đại Dương. Bên cạnh đó, một suất tham dự đã được trao cho đội tuyển Ả Rập Xê Út, đội giành được Host Region Wildcard với tư cách là đại diện có thành tích cao nhất kế tiếp đến từ khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Để hoàn thiện danh sách tham dự, vẫn còn một suất Solidarity Wildcard dành cho một khu vực ít được đại diện trên đấu trường quốc tế. Suất tham dự này sẽ được công bố vào cuối tháng 8, sau khi toàn bộ các vòng loại của ENC đã khép lại.

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ giành quyền tham dự thông qua vòng loại khu vực trực tuyến bao gồm:

Châu Á: Hồng Kông Trung Quốc, Mông Cổ

Đông Âu: Litva, Rumani

Tây Âu: Đức, Bỉ

Trung Đông/Châu Phi: Algeria, Tunisia

Bắc Mỹ: Mexico, Guatemala

Nam Mỹ: Chile, Peru

Đông Nam Á/Châu Đại Dương: New Zealand, Philippines

Suất Chủ nhà: Ả Rập Xê Út

Danh sách toàn bộ các tuyển thủ và đội tuyển đã giành quyền tham dự đã có trên trang League of Legends của ENC.

Giải đấu bộ môn League of Legends tại ENC sẽ khởi tranh vào ngày 21 tháng 11 và khép lại với trận Chung kết Tổng vào ngày 29 tháng 11. Trong giai đoạn đầu, 24 đội tuyển sẽ thi đấu vòng Play-In, bao gồm các đội xếp hạng từ 9 đến 16 trong nhóm giành vé trực tiếp và 16 đội vượt qua vòng loại, được thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào Vòng Bảng chính. Tại đây, họ sẽ đối đầu với 8 đội tuyển hạt giống nhận vé mời trực tiếp theo thể thức vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng Playoffs, nơi các đội tranh tài theo thể thức loại trực tiếp. Giải đấu sẽ khép lại bằng trận Chung kết Tổng theo thể thức best-of-five để xác định nhà vô địch.