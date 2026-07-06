Lời khuyên cho những ai có điện thoại thường xuyên báo đầy bộ nhớ vừa đơ, vừa chậm

Bộ nhớ trong điện thoại của chúng ta là tài nguyên quan trọng giúp lưu trữ các dữ liệu quan trọng và các ứng dụng mà chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, dù bộ nhớ trên điện thoại có là 128GB, 256GB,... hay nhiều hơn thế thì sau một thời gian sử dụng, đến một ngày nào đó chúng chắc chắn sẽ đầy. ﻿

Một số tác hại thường gặp khi điện thoại đầy dung lượng như: Điện thoại không còn dung lượng để tải các ứng dụng mới hay lưu trữ tệp tin, hình ảnh, video,... từ đó điện thoại sẽ hoạt động chậm hơn và các thao tác xử lý cũng không còn mượt mà như ban đầu. Điện thoại cũng nhanh hết pin hơn do phải xử lý nhiều dữ liệu hơn. ﻿

﻿Nguyên nhân khiến dung lượng điện thoại của bạn bị đầy

- Do người dùng quản lý dung lượng lưu trữ chưa đúng cách như: Tải quá nhiều ứng dụng nặng về máy, không có chọn lọc khi chụp ảnh, quay video nhiều,…

- Bộ nhớ cache của điện thoại sinh ra sau một thời gian hoạt động mà không được xóa đi khiến bộ nhớ của máy bị đầy.

- Có thể điện thoại bị đầy bộ nhớ do hệ điều hành cũ không được cập nhật.

- Ứng dụng chạy ngầm ﻿

﻿Cách khắc phục tình trạng điện thoại đầy bộ nhớ

﻿1. Xoá bộ nhớ đệm trên điện thoại

Bộ nhớ đệm (Cache) là nơi lưu trữ những tệp tin chứa dữ liệu tạm thời phát sinh ﻿ ﻿trong quá trình bạn sử dụng ứng dụng. Theo đó, việc xóa các file này gần như không gây ảnh hưởng nào lớn đến trải nghiệm dùng app của bạn.

Do đó, bạn nên thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ đệm để giải phóng dung lượng cho điện thoại.

﻿Cách xoá bộ nhớ cache trên điện thoại Android

Bước 1 : Vào Cài đặt ﻿sau đó Chọn Bộ nhớ ﻿và Chọn Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm

Bước 2 : Nhấn Xóa

Cách xóa bộ nhớ cache trên điện thoại iPhone:

Bước 1: Truy cập vào mục Cài đặt. Chọn chuyên mục trình duyệt Safari hoặc các ứng dụng bạn thường sử dụng trên iPhone.

Bước 2: Tìm kiếm và chọn vào phần Xóa lịch sử và dữ liệu trang web (Clear History and Website Cache).

Bước 3: Cuối cùng bạn chỉ cần xác nhận Xóa lịch sử và dữ liệu (Clear History and Data) là xong.

2. Xóa tin nhắn cũ, không quan trọng

Lưu trữ quá nhiều tin nhắn văn bản trong điện thoại cũng là một trong những nguyên nhân khiến điện thoại của bạn bị đầy dung lượng. Do đó, việc lọc và xoá những tin nhắn cũ không quan trọng có thể giải phóng dung lượng cho thiết bị.

Thông thường, việc xoá tin nhắn theo phương pháp thủ công sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy, bạn cũng có thể thiết lập chế độ tự động xoá tin nhắn sau một thời gian nhất định, chẳng hạn như 30 ngày hoặc 1 tháng. ﻿

3. Cập nhật hệ điều hành mới hoặc khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại

Có thể điện thoại bị đầy dung lượng hay không đủ dung lượng do hệ điều hành cũ gây ra. Vì vậy bạn nên cập nhật hệ điều hành mới cho máy nếu có bằng cách sau:

Bước 1: Vào cài đặt, chọn System update và chọn Check update

Bước 2: Nếu thấy có file nâng cấp hệ điều hành mới thì bạn hãy chọn và tải về.

Hoặc bạn cũng có thể áp dụng cách khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại.

Bước 1: Chọn vào Cài đặt và Chọn sao lưu và đặt lại.

Bước 2: Chọn đặt lại về dữ liệu gốc. Lúc này điện thoại sẽ xóa hết toàn bộ các dữ liệu đang có trên máy và khôi phục về trạng thái ban đầu như lúc mới mua.

﻿4. Tắt tính năng tự động tải xuống

﻿Đây là một tính năng khá phổ biến trên các ứng dụng trò chuyện. Khi người khác gửi cho bạn một file nào đó, ứng dụng sẽ tự động tải file đó về thiết bị. Để giải phóng dữ liệu điện thoại, bạn nên tắt tính năng này. ﻿

﻿Ngoài ra, bạn có thể làm 1 số cách sau vô cùng đơn giản nhưng có thể góp phần giảm bộ nhỡ điện thoại hiệu quả

- Xoá hình ảnh, video không cần thiết ﻿

- Xoá các ứng dụng ít dùng hoặc không dùng đến ﻿- Tắt tính năng tự động tải xuống

- Xoá dữ liệu trên web﻿