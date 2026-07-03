Công an phát thông báo liên quan đến CCCD, tài khoản ngân hàng và số điện thoại, người dân cần biết

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (Zalo, Facebook, Telegram…) đang diễn biến hết sức phức tạp, việc để lộ lọt thông tin cá nhân dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Theo đó, các đối tượng dùng thông tin đó để mạo danh bạn bè, đồng nghiệp, người thân, cơ quan chức năng gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sim điện thoại không chính chủ; vay tiền online để nạn nhân gánh nợ oan.

Đồng thời, sử dụng các thông tin, hình ảnh, số điện thoại để tống tiền; sử dụng thông tin đó vào mục đích phạm pháp (khủng bố, lừa đảo, rửa tiền, thành lập công ty “ma” để mua bán hoá đơn, trốn thuế…) bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc làm mất thời gian, ảnh hưởng đến công việc, uy tín cá nhân; nhận các cuộc gọi, tin nhắn, quảng cáo không mong muốn, gây phiền hà cá nhân, gia đình, bạn bè trong cuộc sống hàng ngày.

﻿Trước thực trạng trạng trên, cơ quan Công an khuyến cao người dân một số biện pháp phòng tránh không để lộ lọt thông tin cá nhân: Không cho mượn, mua bán, đăng tải, chia sẻ CCCD, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, mã OTP cho người lạ hoặc trên các trang Web không uy tín, hạn chế cung cấp thông tin cá nhân cho dịch vụ mua hàng online không uy tín.

Nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Toà án, ngân hàng yêu cầu làm các thủ tục hành chính, vay vốn hoặc các vụ án, vụ việc có liên quan. Không nên sử dụng mật khẩu điện thoại, tài khoản ngân hàng là ngày tháng năm sinh của người trong gia đình.

Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn thông tin cá nhân bị lộ lọt, người dân cần thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.﻿