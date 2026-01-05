Alumi - Alluvia City: Hành trình từ mạch khoáng triệu năm đến bảo chứng cấp quốc gia

Vừa được Xuân Cầu Holdings chính thức giới thiệu ra thị trường, Alumi là tổ hợp 7 tòa tháp compound resort đầu tiên tại Alluvia City – thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ thu hút giới đầu tư nhờ kết nối thuận lợi và vi khí hậu mát lành đặc hữu, Alumi còn sở hữu giá trị khác biệt khi thụ hưởng mạch khoáng nóng triệu năm của Alluvia City, đã được bảo chứng xuyên suốt từ cấp địa phương đến Trung ương, mở ra nền tảng vững chắc cho một chuẩn sống wellness đẳng cấp và bền vững.

Khi chuẩn "wellness" được định danh bằng dữ liệu và pháp lý

Hành trình khai mở nguồn tài nguyên quý giá này bắt đầu từ Giấy phép thăm dò nước dưới đất do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 08/6/2022, tạo hành lang pháp lý cho các chuyên gia địa chất tiến sâu vào thực địa dự án Alluvia City, bước đầu ghi nhận sự xuất hiện của nguồn khoáng nóng tự nhiên ngay trong lòng đất.

Kết quả kiểm định chất lượng nguồn khoáng nóng tại Alluvia City

Đáng chú ý, theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang (nay là xã Văn Giang - nơi Alluvia City tọa lạc), đã được đưa vào quy hoạch khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, với tọa độ xác định rõ tại Phụ lục VI.31. Điều này khẳng định mạch khoáng tại Alluvia City không chỉ hiện hữu trong thực địa, mà còn được ghi nhận trong quy hoạch khoáng sản cấp quốc gia.

Tiếp nối sự công nhận này, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hưng Yên đã lần lượt có các báo cáo xác nhận kết quả thăm dò vào cuối năm 2023.

Xuân Cầu Holdings được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận cho đầu tư, xây dựng Alluvia City theo hướng khu đô thị sinh thái gắn với khai thác và sử dụng khoáng nóng phục vụ chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng

Từ các cơ sở khoa học và pháp lý nói trên, ngày 28/11/2025 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận Xuân Cầu Holdings phát triển Alluvia City theo mô hình khu đô thị sinh thái gắn với khai thác và sử dụng khoáng nóng phục vụ chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cho cư dân và du khách. Như vậy, khoáng nóng tại Alluvia City không chỉ là lợi thế tự nhiên, mà còn là "tiện ích được Nhà nước công nhận và bảo chứng".

Khoáng Silic nóng: "Mỹ phẩm" tinh khiết từ lòng đất

Sức hấp dẫn của mạch khoáng tại Alluvia City không chỉ dừng lại ở hồ sơ pháp lý mà còn nằm ở những chỉ số "vàng" về thành phần được kiểm định nghiêm ngặt. Kết quả phân tích từ giếng khoan sâu hơn 400m cho thấy hàm lượng axit silic (H₂SiO₃+) đạt mức 66,57 mg/l, vượt qua tiêu chuẩn định danh nước khoáng của Việt Nam và Nhật Bản (50 mg/l).

Khoáng nóng tự nhiên tại Alluvia City đã được kiểm định thành phần chất lượng, tốt cho việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe

Trong thực tiễn ứng dụng, thành phần này được xem là dấu hiệu đặc trưng của các suối khoáng nóng cao cấp, có tác dụng hỗ trợ dưỡng ẩm sâu, cải thiện độ đàn hồi da, làm chậm quá trình lão hóa từ cấp tế bào. Khi kết hợp cùng các ion tự nhiên như natri, kali, canxi, magie, bicarbonate và sulfate… nước khoáng Silic nóng tại Alluvia City mang lại lợi ích toàn diện cho tuần hoàn máu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng thần kinh và chăm sóc da một cách bền vững. Với nhiệt độ phát lộ lý tưởng 35,8°C (cao hơn ngưỡng 30°C của nước khoáng nóng) và tổng hàm lượng khoáng hòa tan (TDS) ở mức 180 mg/l, đây là dòng khoáng an toàn để sử dụng thường xuyên hàng ngày, giảm thiểu kích ứng ngay cả với làn da nhạy cảm.

Khác với các mô hình khoáng nhân tạo, nguồn khoáng tại Alluvia City là khoáng "tươi" nguyên bản, được xử lý theo chuẩn y tế, hướng tới giữ trọn năng lượng từ lòng đất qua hàng triệu năm kiến tạo. Việc xếp loại là "nước khoáng Silic nóng" theo Thông tư 52/2014/TT-BTNMT không chỉ là một danh xưng, mà là sự xác nhận về một nguồn tài nguyên tinh khiết tuyệt đối, không chứa các chỉ tiêu có hại, biến mỗi phút giây ngâm mình thành một liệu pháp thủy trị liệu chuyên sâu giúp tái tạo năng lượng và cân bằng thân-tâm-trí một cách bền vững.

Alluvia City và triết lý "Sống cùng mạch khoáng"

Không chỉ sở hữu nguồn khoáng quý hiếm, Alluvia City còn biến tài nguyên này thành trung tâm của trải nghiệm sống. Dự án quy hoạch hai trung tâm khoáng nóng công cộng quy mô lớn với khả năng phục vụ 3.000 – 4.000 lượt khách mỗi ngày, đưa trải nghiệm Onsen chuẩn Nhật trở thành thói quen thường nhật của cư dân. Còn riêng tại Alumi - tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên của Alluvia City vừa ra mắt thị trường, nước khoáng sẽ được dẫn về các bể khoáng nóng trong nhà tại tầng 3 khối đế. Đồng nghĩa, gia chủ có thể tận hưởng trải nghiệm xa xỉ này trong 365 ngày ngay tại thềm nhà.

Alumi đã tạo nên một hệ sinh thái wellness hoàn chỉnh, nơi giá trị tài nguyên được chuyển hóa trọn vẹn thành năng lượng sống cho con người

Không chỉ dừng lại ở việc mang khoáng nóng tự nhiên vào không gian sống, Alumi và Alluvia City đang kiến tạo một giá trị mang tính dài hạn hơn thế: một di sản được hình thành từ tài nguyên quý, được kiểm chứng bằng khoa học, bảo chứng bởi pháp lý và bồi đắp bằng tư duy phát triển bền vững. Khi đó, chuẩn sống wellness không chỉ là xu hướng mà còn trở thành một tài sản được gìn giữ, kế thừa và lan tỏa qua nhiều thế hệ cư dân tương lai.