Amazon ra mắt ứng dụng mua sắm giá rẻ cho nhiều thị trường

Tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazon ngày 7/11 đã giới thiệu ứng dụng mua sắm giá rẻ Bazaar dành cho người tiêu dùng ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Trên Bazaar, hầu hết các sản phẩm đều có giá dưới 10 USD, và một số có giá chỉ 2 USD.

Các kiện hàng của Amazon ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bazaar, hiện có sẵn trên cả hai hệ điều hành Android và iOS, sẽ được cung cấp cho người dùng ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Philippines (Phi-líp-pin), Kuwait (Cô-oét), Qatar (Ca-ta), Bahrain (Ba-ranh), Oman (Ô-man), Peru (Pê-ru), Ecuador (Ê-cua-đo), Argentina (Ác-hen-ti-na), Costa Rica (Cốt-ta-ri-ca), Cộng hòa Dominica, Jamaica (Gia-mai-ca), Nigeria (Ni-giê-ri-a).

Amazon cho biết người dùng ở nhiều thị trường khác sẽ được sử dụng ứng dụng này trong những tháng tới.

Ứng dụng Bazaar có sự tương đồng đáng kể với Amazon Haul, được trình làng vào tháng 11/2024 để cạnh tranh với những ứng dụng mua sắm của hai công ty thương mại điện tử Shein và Temu. Haul hoạt động như một phần của trang web và ứng dụng chính của Amazon, và sẽ vẫn có mặt tại các thị trường hiện có, bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Italy (I-ta-li-a), Tây Ban Nha, Nhật Bản và Australia (Ôx-trây-li-a).

Động thái tạo ra một điểm đến mua sắm độc lập cho hàng hóa giá rẻ hơn cho thấy Amazon đang tăng cường cạnh tranh với các ứng dụng mua sắm giá rẻ của Trung Quốc, như Temu, Shein và TikTok (TikTok Shop), đã được người dùng trẻ tuổi và những người có thu nhập hạn hẹp sử dụng rộng rãi.

Bazaar sẽ cung cấp cho người dùng hàng trăm nghìn sản phẩm giá cả phải chăng thuộc các danh mục như thời trang, đồ gia dụng... Những trang sản phẩm có các tính năng quen thuộc của Amazon như đánh giá của khách hàng và xếp hạng sao.

Khách hàng sử dụng cùng thông tin đăng nhập Amazon để mua sắm và thanh toán, có thể sử dụng các thẻ thanh toán Visa, Mastercard hoặc American Express. Đơn hàng phải đạt giá trị mua hàng tối thiểu tại địa phương để được miễn phí vận chuyển (điều này thay đổi tùy theo thị trường). Đối với các đơn hàng nhỏ hơn, người mua sẽ phải thanh toán phí giao hàng tiêu chuẩn.

Thời gian giao hàng khoảng hai tuần hoặc ít hơn. Việc trả hàng được miễn phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng và Amazon cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ. Ứng dụng này hỗ trợ sáu ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức và tiếng Trung.

Bazaar cũng sẽ thu hút khách hàng bằng các tính năng tương tác như rút thăm may mắn trên mạng xã hội và những chương trình khuyến mãi — các tính năng phổ biến trên những ứng dụng mua sắm của Trung Quốc. Khách hàng mới cũng sẽ được giảm giá 50% cho lần giao hàng đầu tiên như một ưu đãi để dùng thử ứng dụng.