AMY GRUPO: Nền tảng tài chính vững vàng cho hành trình tăng trưởng mới

Tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp chu kỳ thị trường

Ba năm gần đây được xem là giai đoạn nhiều thử thách đối với ngành vật liệu xây dựng khi thị trường bất động sản trải qua chu kỳ điều chỉnh sâu, sức cầu xây dựng suy giảm và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, AMY GRUPO vẫn ghi nhận những bước tiến đáng kể về quy mô hoạt động.

Bức tranh tài chính 3 năm 2023-2025 của AMY GRUPO. (Ảnh: AMY GRUPO)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng từ 3.757 tỷ đồng năm 2023 lên 6.037 tỷ đồng năm 2024 và tiếp tục đạt gần 6.998 tỷ đồng trong năm 2025. Chỉ trong vòng hai năm, quy mô doanh thu của doanh nghiệp đã tăng khoảng 86%, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hơn 36,5% mỗi năm.

Song song với sự mở rộng về quy mô, lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Nếu năm 2023 doanh nghiệp đạt 282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thì năm 2024 con số này tăng lên 815 tỷ đồng trước khi duy trì ở mức 751 tỷ đồng trong năm 2025.

Dù lợi nhuận sau thuế năm 2025 điều chỉnh nhẹ so với năm trước, kết quả này chủ yếu đến từ các quyết định mang tính chủ động trong công tác quản trị tài chính. Doanh nghiệp đã thực hiện xử lý một phần hàng tồn kho tích lũy trong giai đoạn thị trường biến động, đồng thời trích lập dự phòng đối với khoản phải thu từ khách hàng Costco theo nguyên tắc thận trọng. Những điều chỉnh này không làm thay đổi nền tảng kinh doanh cốt lõi, mà ngược lại cho thấy định hướng ưu tiên chất lượng tài sản, tính minh bạch và sự phát triển bền vững của Á Mỹ trong dài hạn.

Thực tế, giá vốn hàng bán năm 2025 tăng gần 25%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu, trong khi chi phí lãi vay tăng hơn 12%. Những yếu tố này khiến biên lợi nhuận thu hẹp so với mức nền rất cao của năm 2024. Tuy nhiên, việc vẫn duy trì được hơn 750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho thấy khả năng chống chịu và thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.

Đáng chú ý, doanh thu năm 2025 tiếp tục lập kỷ lục mới, cho thấy thị phần và năng lực cạnh tranh của Á Mỹ vẫn đang được mở rộng. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho giai đoạn phục hồi tiếp theo của thị trường vật liệu xây dựng.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính của AMY GRUPO là hiệu quả sinh lời.

Năm 2024, doanh nghiệp đạt biên lợi nhuận gộp gần 25%, trong khi năm 2025 duy trì ở mức 19,2%. Biên lợi nhuận ròng lần lượt đạt 13,5% và 10,7%. Đây là những tỷ lệ rất tích cực trong ngành vật liệu xây dựng, vốn chịu áp lực lớn từ chi phí nguyên vật liệu, năng lượng và cạnh tranh giá bán.

Đặc biệt, các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ở mức rất cao. ROA năm 2025 đạt khoảng 13,1%, trong khi ROE đạt trên 42,4%, thuộc nhóm cao nhất trong ngành vật liệu xây dựng hiện nay.

(Ảnh: AMY GRUPO)

Nếu đặt cạnh nhiều doanh nghiệp niêm yết cùng lĩnh vực, hiệu quả sinh lời của Á Mỹ hoàn toàn có thể đứng trong nhóm dẫn đầu. Đây là chỉ dấu cho thấy doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn biết cách chuyển hóa tài sản và nguồn vốn thành lợi nhuận một cách hiệu quả.

ROE vượt ngưỡng 40% là con số hiếm gặp đối với một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Điều đó phản ánh khả năng quản trị chi phí, tối ưu công suất sản xuất, kiểm soát dòng tiền và khai thác hiệu quả nguồn lực hiện hữu của doanh nghiệp.

(Ảnh: AMY GRUPO)

Sức khỏe tài chính – giá trị cốt lõi cho hành trình IPO

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của AMY GRUPO nằm ở nền tảng tài chính được xây dựng xuyên suốt trong nhiều năm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 5.750 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2023. Trong đó, tài sản cố định đạt hơn 1.600 tỷ đồng và giá trị xây dựng cơ bản dở dang gần 400 tỷ đồng, phản ánh chiến lược tiếp tục đầu tư cho năng lực sản xuất trong dài hạn.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay đạt khoảng 2.474 tỷ đồng, tương đương 1,4 lần vốn chủ sở hữu. Đây vẫn được xem là mức đòn bẩy hợp lý đối với một doanh nghiệp công nghiệp có quy mô tài sản gần 6.000 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là doanh nghiệp vẫn duy trì được hiệu suất sinh lời rất cao mà không phụ thuộc quá mức vào vốn vay. Khả năng tạo ra ROE trên 42,4% trong khi cơ cấu nợ vẫn được kiểm soát cho thấy Á Mỹ đang tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực thay vì tăng trưởng bằng đòn bẩy tài chính.

(Ảnh: AMY GRUPO)

Thanh khoản của doanh nghiệp cũng được duy trì ở mức tích cực với hơn 1293 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2025. Đây là nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp chủ động triển khai các kế hoạch đầu tư và mở rộng trong tương lai.

Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của AMY GRUPO. Sau một thập kỷ xây dựng nền tảng sản xuất, thương hiệu và hệ thống phân phối, doanh nghiệp đang hướng tới kế hoạch IPO trong năm 2026 như một bước đệm cho giai đoạn tăng trưởng mới.

IPO không chỉ là hoạt động huy động vốn mà còn là quá trình nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển. Với nền tảng tài chính lành mạnh, hiệu suất sinh lời cao và chiến lược phát triển rõ ràng, AMY GRUPO đang sở hữu những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành Tổ hợp công nghiệp vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng bước vào chu kỳ phục hồi mới, sức khỏe tài chính không đơn thuần là một chỉ số trên báo cáo mà đang trở thành giá trị cốt lõi, tạo nền tảng cho những bước phát triển dài hạn và bền vững của doanh nghiệp.