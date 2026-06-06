Vũ Phong Energy Group và iLD Coffee Việt Nam khánh thành hệ thống điện mặt trời

Dự án 900kWp: Nền tảng năng lượng sạch cho sản xuất hiện đại

Khi vận hành toàn diện, hệ thống dự kiến tạo ra hơn 1,3 triệu kWh điện sạch mỗi năm, góp phần giảm khoảng 820 tấn khí CO₂ phát thải hằng năm. Đồng thời, dự án còn giúp tối ưu chi phí sản xuất, với mức tiết kiệm năng lượng ước tính khoảng 30.000 USD mỗi năm.

Với mô hình Zero-CAPEX, iLD Coffee Việt Nam có thể sử dụng năng lượng tái tạo mà không cần đầu tư chi phí ban đầu, trong khi toàn bộ hoạt động vận hành và bảo trì hệ thống do Vũ Phong Energy Group đảm nhiệm trong suốt vòng đời dự án. Đây là bước tiến tích cực trong quá trình chuyển đổi năng lượng của doanh nghiệp sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để iLD Coffee Việt Nam tập trung nguồn lực vào việc phát triển các sản phẩm cà phê hòa tan chất lượng cao phục vụ thị trường toàn cầu.

Đại diện iLD Coffee Việt Nam, Vũ Phong Energy Group và Khu công nghiệp Quốc tế Protrade.

Hướng tới sản xuất bền vững và mục tiêu ESG

Sự hợp tác giữa Vũ Phong Energy Group và iLD Coffee Việt Nam thể hiện định hướng chiến lược trong việc phát triển chuỗi giá trị theo hướng giảm phát thải carbon.

Trong hoạt động sản xuất, việc tích hợp hệ thống điện mặt trời áp mái góp phần nâng cao tính bền vững của quy trình chế biến. Việc sử dụng năng lượng sạch giúp giảm phát thải và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, phù hợp với cam kết phát triển hệ thống sản xuất có trách nhiệm với môi trường

Theo ông Nguyễn Văn Thi – Tổng Giám đốc iLD Coffee Việt Nam, bên cạnh các chỉ số kỹ thuật, giá trị lớn nhất của hệ thống nằm ở khả năng nâng cao tính chủ động về năng lượng cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ thực hiện các mục tiêu môi trường và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế về giảm phát thải carbon, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh và tính bền vững lâu dài của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo Vũ Phong Energy Group và iLD Coffee Việt Nam tại khu vực hệ thống điện mặt trời áp mái.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu các hệ thống sản xuất có mức phát thải thấp, việc chủ động ứng dụng năng lượng tái tạo không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là yếu tố quan trọng để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường giá trị cao.

Sự hợp tác giữa Vũ Phong Energy Group và iLD Coffee Việt Nam phản ánh xu hướng phát triển rõ nét của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam: kết hợp giữa chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững, thông qua việc ứng dụng năng lượng tái tạo để sản xuất cà phê hòa tan chất lượng cao theo hướng thân thiện với môi trường.

Đội ngũ iLD Coffee Việt Nam: sức mạnh nội tại cho hành trình phát triển

Đòn bẩy đưa cà phê chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu

Xu hướng "xanh hóa" chuỗi cung ứng đang trở thành tiêu chuẩn mới trong thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc chủ động chuyển đổi sang năng lượng tái tạo không chỉ là lựa chọn mang tính trách nhiệm, mà còn là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với iLD Coffee, hệ thống điện mặt trời 900kWp không chỉ giúp giảm chi phí năng lượng, mà còn đóng vai trò như một "hộ chiếu xanh" cho sản phẩm. Khi được sản xuất từ một chuỗi giá trị bền vững, cà phê chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam có thêm lợi thế để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiếp cận sâu hơn vào các thị trường cao cấp.

Sự hợp tác giữa Vũ Phong Energy Group và iLD Coffee Việt Nam cho thấy một hướng đi rõ nét của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong giai đoạn mới: không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn chủ động kiến tạo giá trị bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Từ năng lượng sạch đến sản xuất sạch, từ vùng nguyên liệu đến thị trường quốc tế, hành trình đưa cà phê chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam vươn xa đang được tiếp sức bởi những mô hình hợp tác chiến lược và tư duy phát triển dài hạn